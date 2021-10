Die bewegte Geschichte der Hinteren Insel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 26. September 2021 endete die Ausstellung des Vereins „Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum Lindau“ zur Geschichte der Hinteren Insel. Wir präsentierten das im Vereinsbesitz befindliche großmaßstäbliche Modell der ehemaligen Kaserne, Bild-Texttafeln informierten über die Geschichte dieses Insel-prägenden Gebäudes, historische Fotos zeigten das frühere Bahnbetriebswerk am Schützinger Weg zur Dampflokzeit und Zeitzeugenfilme ließen die Hintere Insel der 1950er und 1960er Jahre wieder lebendig werden. Zwar konnten wir aufgrund des abgelegenen Zugangs weniger Besucher zählen als bei unseren vorherigen Ausstellungen, jedoch waren alle vollauf begeistert, was sich auch in den Einträgen im Gästebuch zeigt, von denen wir nachfolgend einige listen:

Herzlichen Dank für die schöne Ausstellung und dass Sie die Erinnerung an diese bewegte Gesichte lebendig halten. * Das große Modell am perfekten Ort! Geschichte sichtbar gemacht, vielen Dank. * Eine sehr schöne Ausstellung, in der wir sogar einen Zeitzeugen „live“ trafen! * Mit Erinnerungen betrachtet. Danke für die gute Präsentation. * Höhepunkt der Gartenschau! Absolut professionell, jetzt versteht man die Zusammenhänge. * Angeregt haben wir die Ausstellung über die Eisenbahn betrachtet, eine Erinnerung war noch die Drehscheibe mit den Dampfloks. 1945 war ich als Bub öfters dort. * Danke für die Ausstellung! Es ist eine Schande, wie mit dem Inselbahnhof umgegangen wird! * Schön und interessant wurde dargestellt, wie die Geschichte Lindaus mit der Eisenbahn verbunden ist. * Ein großes Lob an den Verein für die wunderschöne Ausstellung, die man unbedingt weiterempfehlen muss. * Es ist faszinierend zu sehen, wie sich das Bild der Hinteren Insel entwickelt hat. Wenn man die Drehscheibe noch live erlebt hat, kommt beim Betrachten der Bilder Wehmut auf. * Eine wunderbare Überraschung und viele Eindrücke. Hier habe ich viele Jahre gelebt und nicht gewusst, was hinter diesen Mauern ist. * Hier wurden alle Fragen beantwortet, die sich uns auf dem Gartenschaugelände ergeben haben. Die Geschichte von Bahn und Kaserne wurde sehr lebendig.

Weitere Informationen auf www.verkehrsmuseum-lindau.de.