Die beste Energie ist die, die nicht verbraucht wird

„Oh mein Gott ist das toll!“ Isabel Platzer tritt in die Pedale eines Elektro-Transportrades von Fairvelo und fährt jubelnd los. Eric Poscher-Mika, der Gründer von Fairvelo grinst. Solche Begeisterungsausbrüche kennt er. Die Kinder, der Einkauf: Alles passt in den Vorbau der Elektro-Lastenräder. Das Fairvelo ist einer der Partner des Elektromobilitätstags am Lindaupark, mit dem die Europäische Mobilitätswoche in Lindau am Samstag ihren Abschluss gefunden hat.

Mit vielen Informationen an den Stationen Fairvelo, Stadtwerke Lindau, Radstation Lindau, den Autohäusern Bernhard und Unterberger, sowie dem Carsharing-Verein Bodensee Mobil. Einiges, was der Markt an zukunftsweisenden Ideen bringt, ist vor dem Lindaupark und bis hinein in die extra für den Aktionstag gesperrte Rickenbacher Straße aufgebaut: Elektroauto, Scooter, Roller und Elektro-Fahrräder in allen Variationen.

Seit 20 Jahren ohne Auto unterwegs

Roland Linz probiert ebenfalls ein Lastenrad aus. Ein sehr sportliches von der Radstation Lindau. Er lässt sich von Magnus Heidegger erklären, wie es geht, und düst ab. Als er zurückkommt erzählt er, dass er seit 20 Jahren kein Auto besitze und seit 18 Jahren von Lindau nach Weiler zur Arbeit pendelt. Bis Röthenbach fährt er mit dem Zug. Dort hat er in einer Mietkabine sein Fahrrad stehen, mit dem er weiter hinunter nach Weiler fährt. Das ganze Jahr über. Im Winter mit Spikes an den Reifen. „Hut ab, da ist er ein echtes Vorbild“, meint Heidegger bewundernd.

Während die Besucher das Angebot des Aktionstags ausprobieren, führt Moderator Thomas Bergert auf der Bühne vor dem Lindaupark durch das Programm. Mobilität sei das, was uns Menschen ausmacht. Aber Mobilität bringt zunehmend auch viele Probleme für die Umwelt mit sich. Als eine mögliche Lösung werde die Elektromobilität gesehen.

Und zu diesem Thema holt er sich Gäste zu sich an die Mikrofone und löchert sie mit Fragen. Jürgen Rockstroh, Centermanager des Lindauparks und somit Hausherr der Veranstaltung bringt es schnell auf den Punkt. „Die beste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird.“ Die Energiewende sei nur durch Energie sparen, Mit- und Umdenken, Kompromissbereitschaft und letztendlich ab und zu Verzicht möglich, erklärt er seine Gedanken. Energiesparen funktioniere auch in der Mobilität. „Man muss seine Wege optimieren. Fahrgemeinschaften bilden. Das Auto voll machen, Leute mitnehmen. Und sich ab und zu der Frage stellen: Muss diese Fahrt wirklich sein?“ Der Lindaupark punkte hier natürlich, weil er zentral und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar liege, weil es in ihm alles gibt und weil, einmal angekommen, alles zu Fuß erledigt werden kann.

Kai Kattau, Werkleiter der Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau und Fachbereichsleiter der Mobilitätsplanung erklärt, dass die Stadt Lindau es sich vor vier Jahren zum Ziel gesetzt hat, die klimafreundliche Mobilität ihrer Bürger und Gäste zu fördern. Matthias Kaiser, Stadtrat der Bunten Liste und Mobilitätsbeauftragter arbeitet eng mit der Mobilitätsplanung zusammen. Christian Gams, Produktmanager bei den Stadtwerken hat 2017 seine Bachelorarbeit über Elektromobilität geschrieben und ist Ansprechpartner für die Ladestationen, die vermehrt nachgefragt seien. Allerdings herrsche dort, so Gams, noch ein Bezahl-Dschungel, weil jeder Anbieter seine eigenen Karten und eigenen Preise mache. „Das ist sehr undurchsichtig, das muss behoben werden.“ Die Stadtwerke Lindau seien bereits in einem Roamingverbund, in dem man an unterschiedlichen Ladestationen laden kann.

„Denken Sie nach, was Sie vorhaben und nutzen sie die sinnvollste Mobilität“, lautet Kattaus Rat an die Zuhörer. Flexible Mobilität sei das Schlagwort dem sich jeder stellen solle. Welchen Weg kann ich gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad leisten? Wann brauche ich das Auto wirklich? Wann fahre ich besser mit dem Bus? Alle vier Gesprächspartner beteuern, dass sie sowohl dienstlich als auch privat so viel es geht mit dem Fahrrad fahren. „Der Umwelt zu liebe und für die Gesundheit. Ich merke das deutlich“, sagt Kattau. Matthias Kaiser fährt bereits seit jungen Jahren beinahe alle Wege mit dem Fahrrad. Seine Frau besitze jetzt ein E-Bike und „seither macht es ihr auch wieder Spaß mit mir Touren zu unternehmen.“