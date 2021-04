Die Anmeldung für die Praxisklasse an der Mittelschule Lindau läuft

Die Praxisklasse an der Mittelschule Lindau am Standort Aeschach gibt es mittlerweile schon seit 2003. Für das neue Schuljahr hat nun die Anmeldung begonnen.

Finanziert und unterstützt wird dieses Projekt vom europäischen Sozialfond (ESF), dem bayerischen Ministerium für Unterricht und Kultus und der Stadt Lindau. In diesem Schuljahr besuchen elf Jugendliche aus acht verschiedenen Nationalitäten die Praxisklasse. Begleitet werden die Jugendlichen von einer Lehrerin, einer Pädagogin und dem Klassenhund Bandhu, heißt es in der Mitteilung. Das Konzept der Praxisklasse an der Mittelschule Lindau habe sich in den vergangenen Jahren sehr bewährt. Der Besuch ist freiwillig, basiert allerdings auf einer Empfehlung durch die Klassenlehrer. Ziel ist es, junge Menschen auf ihrem Weg ins Arbeitsleben optimal zu begleiten. Durch eine individuelle Förderung werden die Jugendlichen zu einer positiven Lern- und Arbeitshaltung geführt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Praxisklasse hilft den Jugendlichen, die im achten oder neunten Schulbesuchsjahr stehen und im kleineren Rahmen bessere Chancen erhalten, den erfolgreichen Mittelschulabschluss zu erreichen.

Einen weiteren Schwerpunkt gegenüber den herkömmlichen Mittelschulklassen, bilden die deutlich häufigeren Betriebspraktika. Hier sammeln die Schüler nicht nur wichtige praktische Erfahrungen, sondern sie können hier besser ihre Interessen und Fähigkeiten entdecken und auf diesem Weg einen Ausbildungsplatz erhalten.

Zu den klassischen Unterrichtsfächern haben die Jungen und Mädchen auch einen festen Praxistag pro Woche. Dort werden sie von Lindauer Handwerksmeistern in den Fächern Schneiderei, Schreinerei und Kochen sowie in Kunstprojekten und Bildhauerei unterrichtet.