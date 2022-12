Die Altstadt-Wache will keine „Camper-Einheit“ mehr sein: Bekommt sie mehr Räume?

Die Feuerwache der Altstadt ist gerade mal fünf Jahre alt – und schon zu klein geworden. Jetzt wird überlegt, die Hafenmeisterei auszulagern.

Dass die Altstadt-Wache aus allen Nähten platzt, ist kein Geheimnis. Die Spinde in der Umkleide reichen gerade für 21 Feuerwehrangehörige, in der Vergangenheit mussten schon Spinde in die Fahrzeughalle gestellt werden. Der Aufenthaltsraum ist ebenfalls zu klein.

Für Bereitschaftsdienste, Einsatznachbesprechungen, Schulungen oder geselliges Beisammensein weichen die Feuerwehrleute in die Fahrzeughalle aus. Dann werden die Fahrzeuge rausgefahren und Bierbänke aufgestellt, erklärt Kommandant Max Witzigmann in der Sitzung des Hauptausschusses am Dienstag.

„Wir sind eine Camper-Einheit“: Der Kommandant der Lindauer Feuerwehr, Max Witzigmann, schildert im Hauptausschuss die Platznot der Insel-Wache. (Foto: Christian Flemming)

„Wir sind eine Camper-Einheit“, sagt er. Während des Baus der Altstadt-Wache seien sie ins Zelt ausgewichen, jetzt würden sie ihre Zeltgarnitur in der Fahrzeughalle aufbauen. Zum Lachen ist ihm nicht zumute.

Zukunftsfähige Planung: Altstadt-Wache mit etwa 50 Feuerwehrangehörigen

Die Situation wird sich noch verschärfen. Denn langfristig soll die Altstadt-Wache rund 50 Mann und Frau stark sein. Das ist das Ergebnis des Feuerwehrbedarfsplanes, den der Stadtrat verabschiedet hat. Der sieht vor, an ehrenamtlichen Einsatzkräften festzuhalten, die Einheit auf der Insel dafür aber personell so zu verstärken, dass die „Mindestpersonalstärke“ auch werktags tagsüber gewährleistet werden kann.

Das bedeutet, dass mindestens 18 „alarmsichere“ Feuerwehrangehörige zur Verfügung stehen. Im Moment sind es nur acht, ein Großteil der Feuerwehrkräfte der Insel-Wache ist tagsüber nicht einsatzfähig, weil er woanders arbeitet. Doch so lasse sich die Hilfsfrist von 8,5 Minuten für das Eintreffen der Feuerwehr nicht einhalten.

Ob beim Erstangriff auf der Insel oder bei der Schadensabwehr auf dem Bodensee: „Wir sind sehr gut gefordert“, betont Witzigmann. Doch bei 21 Feuerwehrfrauen und -männern seien die Aufgaben „schnell ausgereizt“.

Warum hat man beim Neubau nicht gleich einen Puffer mit eingeplant?

Die Feuerwache im Inselhallen-Parkhaus ist gerade mal fünf Jahre alt. Warum hat man nicht gleich einen Puffer mit eingeplant? Damals sei man davon ausgegangen, dass man auf der Insel für mindestens 27 Feuerwehrkräfte Platz haben müsse.

Die Räumlichkeiten seien dann allerdings aufgrund von „finanziellen, beziehungsweise baulichen Zwängen“ nochmals verkleinert worden, heißt es in der Sitzungsvorlage. Auch, weil das Hafenmeisterbüro dort unterkam.

In der Umkleidekabine der Männer sind alle Spinde belegt. (Foto: Julia Baumann)

Nun muss eine Lösung her – an Ort und Stelle. Denn eine Standortuntersuchung einer externen Firma hat ergeben, dass eine Verlagerung der Feuerwache auf die Hintere Insel oder den Karl-Bever-Platz nicht sinnvoll sei, berichtet Oberbürgermeisterin Claudia Alfons in der Sitzung. Eine Option wäre, die Wache in Richtung Hafenmeisterei zu erweitern.

Container wären „Imageschaden für Lindau“

Davon, dass die Feuerwache erweitern will, hat Hubert Pröller aus der Zeitung erfahren. Die Auslagerung der Hafenmeisterei hält der Geschäftsführer des Wassersportvereins Kleiner See, der auch als Hafenmeister arbeitet, für einen „absoluten Schmarrn“.

Die Duschen und Toiletten hätten sehr viel Geld gekostet. Auch falle ihm kein neuer Standort ein, der in der Nähe der Steganlage liege. Das geht auch der Stadt so: „Da tun wir uns schwer“, räumt Claudia Alfons ein.

Pröller befürchtet, dass es dann wieder eine „Bastellösung“ wird. Er warnt davor, erneut Container aufzustellen. Mittlerweile hätten sich die schönen Sanitäranlagen bei den Bootsbesitzern am See herumgesprochen. Wenn man jetzt, wo das ganze Gelände am Kleinen See aufgewertet wird, wieder einen Schritt zurückgehe, wäre das ein „Imageschaden für Lindau“.

Warum wieder eine Machbarkeitsstudie helfen soll

Fest steht: Wenn die Feuerwehr erweitert und die Hafenmeisterei ausgelagert wird, wird das teuer. Doch die Stadt hat kein Geld. Jetzt soll wieder einmal eine Machbarkeitsstudie helfen. Sie soll zeigen, ob der ermittelte Raumbedarf tendenziell überhaupt in der Hafenmeisterei unterzukriegen ist und ob sich der bauliche Aufwand lohnt.

Dafür sollen 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Ob die dann auch wirklich stehenbleiben oder dem Rotstift zum Opfer fallen, wird sich bei den Haushaltsberatungen zeigen.

In der Garage, in der die beiden Fahrzeuge stehen, werden auch Schulungen abgehalten. Im Winter ist es dort aber kalt. (Foto: Julia Baumann)

Geht es nach Roland Freiberg (BU) könne man sich das Geld für die Machbarkeitsstudie sparen. Die Verwaltung verfüge über das nötige Fachwissen. „Warum stecken wir das Geld nicht in die Maßnahmen, sondern in Gutachten?“, fragt er.

Grundsätzliche Bedenken hat Angelika Rundel (SPD). Sie tue sich schwer, „nach fünf Jahren schon wieder umzubauen“ – bevor man überhaupt neue Feuerwehrleute gewinnen konnte. Gerhard Fehrer (SPD) betont, dass auch die Feuerwehr sparen müsse. Die Stadt müsse die Pflichtaufgabe im Rahmen der „wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit“ erfüllen.

„Wir diskutieren, ob wir die Mittelschule auf Eis legen und reden jetzt darüber eine Wache, die 2017 gebaut wurde, schon anzupassen.“

Andreas Reich (FW) sieht Handlungsbedarf, vermisst aber ein inhaltliches Konzept der Feuerwehr, das diese Maßnahme rechtfertige: „Wir diskutieren, ob wir die Mittelschule auf Eis legen und reden jetzt darüber eine Wache, die 2017 gebaut wurde, schon anzupassen.“

Matthias Kaiser (Bunte Liste), Feuerwehrpfleger des Stadtrates, sprach sich gegen Interimslösungen aus. Wenn man für die Ehrenamtlichen etwas tun wolle, dann sollte man optimale Bedingungen für die Feuerwehr herstellen. „Nach DIN-Norm könnte sie mehr fordern.“

Schulungen, da waren sich mehrere Stadträte einig, könnten auch in der Hauptwache auf dem Festland, im BRK-Gebäude oder in der Inselhalle stattfinden. „Das müsste man doch hinkriegen mit der LTK“, sagt Freiberg.

Eine Entscheidung, wie es mit der Feuerwache Altstadt weitergeht, mussten die Ausschussmitglieder nicht treffen. Der Bericht war nur zur Kenntnisnahme.