Die Aeschacher „Mohrentaufe“ 1822

Am 1. September 1822 erregte es einiges Aufsehen, als in der Kirche St. Gangolf im inzwischen Lindauer Stadtteil Aeschach an der Stelle des heutigen neuen evangelischen Gemeindehauses der Christuskirche aus Anlass einer „Mohrentaufe“ ein gut besuchter Gottesdienst stattfand.

In die handgeschriebene „Chronik der Stadt Lindau“ wurde hierzu für das Jahr 1822 notiert: „Ein afrikanischer Negersklave, genannt Dick, dessen Vater und Mutter unbekannt ist und der über 40 Jahre alt seyn soll, hat seit 1800 zu Berbice in Westindien bei dem damaligen Plantagenbesitzer Martin Matthias von Rader Sklavendienste verrichtet, und ist anno 1820 von demselben bey seiner Niederlassung allhier als Gutsbesitzer zum Engel in Aeschach mit sich genommen und an benanntem Sonntag d.J. vor zahlreicher Versammlung in der nunmehrigen Pfarrkirche zu Aeschach getauft worden von dem zeitigen Ortspfarrer Frey unter Assistanz des benachbarten Pfarrers zu Reuti, Hr. Bonaventura Porzelius und in Gegenwart seines Hr. Patrons und dessen Schwiegermutter Frau Maria Wade, geb. Rawlings aus England als Taufzeugen...“.

Berbice am gleichnamigen Fluss ist heute noch der östliche Landesteil von Guayana. Als „Westindien“ wurden früher die Karibik sowie Südamerika bezeichnet. „Dick“ (Richard), welcher zusätzlich den Familiennamen Friedrich erhielt, war als junger Sklave von der „Goldküste“ im Gebiet der heutigen afrikanischen Staaten Ghana und Togo entführt und nach Südamerika verkauft worden. Dort hatte ihn Martin Matthias von Rader erworben.

Die von Raders, ein ursprünglich aus Kaufbeuren stammendes wohlhabendes Geschlecht von Großhändlern, hatten 1638 das Lindauer Bürgerrecht erhalten und ein Jahr später die Mitgliedschaft in der „Sünfzen-Gesellschaft“, der Vereinigung der kleinen patrizierischen Lindauer Oberschicht. Vier männliche Mitglieder der Lindauer Familie von Rader wurden Vorsitzende der „Sünfzen“, ebenfalls vier Bürgermeister der Stadt. Ein Johann Mathias Rader hatte 1685 in Hochbuch ein Hofgut gekauft, welches 1722 in den Besitz von dessen Sohn Johann Mathias überging. Ein Walter Rader war 1798 Besitzer des Reutiner Bleiche-Gutes und verkaufte 1812 für 600 Gulden den Torkel an der Stelle der heutigen Einfahrt zum Hintere-Insel-Parkplatz an die bayrische Militärverwaltung, welche diesen zu einem Pulvermagazin umbauen ließ.

Karl Wolfart bemerkte in der von ihm 1909 herausgegebenen dreibändigen „Geschichte der Stadt Lindau“ über die seltenen industriellen Versuche einzelner Lindauer zu Beginn des 19. Jahrhunderts, ihren Reichtum zu vergrößern: „Eher, dass aus dem Ausland jemand Geld mitbrachte wie Martin Matthias Rader, der mit einer englischen Frau aus Westindien heimkehrend das Gut zum Engel in Aeschach aufkaufte und ausbaute.“ Heute befindet sich darin unter anderem ein städtischer Kindergarten.

Was dieses „Geld mitbringen“ für die durch europäische Kaufleute aus Afrika nach Amerika verschleppten Sklaven schon bei ihrer Atlantiküberquerung bedeutete, schilderte 1829 der Brite R. Walsh: „Das Sklavenschiff führte eine Fracht von 505 Männern und Frauen mit sich – die Besatzung hatte während der 17-tägigen Seereise bereits 55 über Bord gehen lassen –, und diese Sklaven waren alle im Zwischendeck hinter vergitterten Luken eingeschlossen. Der Raum war so eng, dass sie jeweils zwischen den Beinen ihres Hintermannes sitzen mussten und sie waren so zusammengepfercht, dass sie sich Tag und Nacht weder hinlegen noch überhaupt ihre Stellung verändern konnten...“.

Berbice in Westindien war die östlichste der drei Provinzen Britisch Guyanas, welches die englische Regierung 1814 als Kronkolonie endgültig der bisherigen holländischen Kolonialmacht abgenommen hatte. Von den insgesamt rund 15 Millionen als Sklaven verschleppten afrikanischen Frauen und Männern mussten rund 100 000 in Britsch Guyana meist auf den 230 europäischen Zuckerplantagen arbeiten. Nach der Sklavenrebellion 1823 in Britisch Guayana sowie dem Sklavenaufstand in Jamaika 1834, schuf die englische Regierung in ihrem Machtbereich und somit auch in Guayana die Sklaverei zu Gunsten der einfachen Lohnarbeit ab, nicht ohne zuvor jedoch den bisherigen Sklavenhaltern und Plantagenbesitzern in „Westindien“ und den anderen britischen Kolonien 20 Millionen Pfund Sterling als Entschädigung bereitzustellen. Erst 1966 wurde Guyana als Republik politisch von Britannien unabhängig.

Der 1822 zur Aeschacher Taufe aus der Sklaverei entlassene Afrikaner „Dick“ Friedrich starb als Diener des Herrn von Rader, vermutlich 66-jährig, am 2. September 1836 in Erbach/Eltville am Rhein nordwestlich von Mainz. Dort wurde er am 4. September 1836 auch beerdigt. Sein Grab existiert heute nicht mehr.

Auf dem alten Lindau-Aeschacher Friedhof befindet sich heute in der Nordwestecke der ältesten Abteilung neben der Grablege der Familie von Seutter auch jene gemeinsame der Familien von Rader und Porzelius.