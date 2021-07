Die Abschlussklassen der Mittelschule Lindau im Schuljahr 2021/22

Insgesamt haben dieses Jahr 79 Schülerinnen und Schüler ihren Abschluss an der Mittelschule Lindau gemacht. Die Übergabe der Abschlusszeugnisse fand dieses Jahr pandemiebedingt in sehr familiärem Rahmen statt. Jede Klasse feierte individuell mit ihren Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Auf dem roten Teppich wurden nicht nur Blumen, Geschenke und Glückwünsche überreicht, sondern auch bei festlichen Reden die eine oder andere Freudenträne vergossen. Bei Liedern wie „An Tagen wie diesen“ oder „Ein Hoch auf uns“ wurde den Abschlussschülerinnen und –schülern bewusst, dass die Schulzeit an der Mittelschule vorbei ist und ihnen nun andere Türen und Wege offenstehen. Rektor Kunstmann betonte in seinen Reden ausdrücklich, dass die Coronazeit die Jugendlichen selbstständig und stark gemacht habe, und sie auf jeden Fall gut gerüstet für die Zukunft sind.