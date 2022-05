Die Abenteuer einer kleinen Elfe

Die Bodensee Ballettcompagnie der Volkshochschule Lindau geht wieder auf die Bühne. Am Freitag, 6. Mai, und am Samstag, 7. Mai, zeigen die kleinen und großen Tänzerinnen und Tänzer das 17. Ballettmärchen aus der Feder von Marion Urbanzyk. Es heißt „Die neugierige Elfe“. In einem aufwändigen Bühnenbild und in Kostümen, die in vielen Stunden genäht wurden, bringen die 70 mitwirkenden Tänzerinnen im Alter von fünf bis 35 Jahren mit Unterstützung von zwei männlichen Kollegen das Märchen auf die Bühne des Stadttheaters. Beginn ist jeweils ab 19.30 Uhr im Theater Lindau. Tickets sind an der Theaterkasse, im Lindaupark und über Reservix erhältlich.