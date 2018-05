Die Ärzte des Deutsch-Raps kommen

Die Antilopen Gang + Gossenboss mit Zett machen am Sonntag, 11. Februar, auf ihrer „Anarchie- und Alltag-Tour“ Halt im Lindauer Club Vaudeville.

Wenn eine Crew als „Die Ärzte des Deutsch-Raps“ durchgeht, dann die Antilopen Gang: Ähnliche politische Botschaften, ähnlicher Spaßfaktor, heißt es in der Konzertankündigung. Die Antilopen Gang provoziert mit ihrem bisher punkigsten Song „Fick’ die Uni“ die nimmermüde „Antideutsch-Debatte“. Dass viele Hörer die Crew aus Aachen und Düsseldorf lange zu Unrecht auf den trashigen Schmähsong reduzierten, wissen auch Danger Dan, Koljah, NMZS und Panik Panzer: „Ein Segen und ein Fluch. Eher ein Fluch“, sagen sie rückblickend über den Song.

Immerhin beschert der Hit ihrem 2009 veröffentlichten Album „Spastik Desaster“ eine gewisse Aufmerksamkeit. Das Problem, das sich jedoch schon bald auftut, erklärt die Gang 2011 im Radio Aktiv-Interview: „Es gibt auch schon drei spätere Releases, die keinen interessieren, weil ’Fick die Uni’ nicht drauf ist.“ Dabei taugt die Nummer nicht ansatzweise als repräsentatives Aushängeschild für das emsige Schaffen der Antilopen. Deren Gründung geht eine lange Geschichte voraus: „Es gab krude Zusammenhänge, in denen wir auf energetische Weise zusammengefunden, uns lieben gelernt haben, durch Dick und Dünn gingen, uns als Anti-Alles-Aktion auf sämtlichen Bühnen vergammelter Jugendzentren blamierten, und dann 2009 als Antilopen Gang gut und nett wurden“, resümieren die Rheinländer.

Veröffentlichungen wie besagtes „Spastik Desaster“ (Panik, Koljah & NMZS), „Traurige Clowns“ (Koljah & Danger Dan) und „Aschenbecher“ (NMZS & Danger Dan) folgen: In verschiedenen Besetzungen bringt das Kollektiv seinen Output an den Mann, mal als EP, mal als ganzes Album, aber stets als Free-Download auf der eigenen Webseite, bis im März 2013 ein schwerer Schicksalsschlag besonders die Antilopen, aber auch große Teile der Deutschrap-Landschaft in Trauer und Schockstarre versetzt. NMZS, bürgerlich Jakob Wich, nimmt sich mit 28 Jahren nach schwerer Depression das Leben.

„Jakob ist und bleibt unersetzbar, doch seinem und unserem Wunsch entsprechend bleiben wir als Antilopen Gang bestehen“, erklären sie schon bald auf ihrer Webseite.

Musik mit Botschaft

Als das posthume NMZS-Album „Der Ekelhafte“ erscheint, wächst die Aufmerksamkeit der Presse. Zwischen durchgemachten Nächten, die sie mit dem Einpacken Tausender CDs und Server-Problemen ob der hohen Download-Zahlen verbringen, beschließt die verbliebene Gang, ein Stück Do-It-Yourself hinter sich zu lassen: Die Antilopen wechseln zum Düsseldorfer Label JKP, bei dem auch Die Toten Hosen unter Vertrag stehen. Trotzdem machen die drei verbliebenen Mitglieder auch weiterhin, was sie am besten können: „Verrückte, ironische Musik, bei der man nie weiß, was ernst gemeint ist. Und bei der die Leute immer denken, da sei heimlich eine Message versteckt. Aber is' ja gar nicht so.“ Von wegen!

Antilopen Gang + Gossenboss mit Zett - „Anarchie- und Alltag-Tour 2018“; am Sonntag, 11. Februar, im Club Vaudeville; Karten im Vorverkauf an den bekannten Vorverkaufsstellen 20 Euro zzgl. VVK-Gebühr; Einlass: 20 Uhr, Beginn: 21 Uhr. (lz)