Dichtungsspezialist Trellborn übernimmt MG Silikon

Der Geschäftsbereich Trelleborg Sealing Solutions, Dichtungsspezialist und führendes Unternehmen der Polymerindustrie, hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Unternehmens MG Silikon unterzeichnet. MG Silikon mit Sitz in Lindau am Bodensee gehört zur Saint-Gobain Gruppe, ein internationaler Konzern aus Paris, heißt es in der Pressemitteilung.

Trelleborg Sealing Solutions mit Sitz in Stuttgart-Vaihingen sei seit Jahrzehnten in Baden-Württemberg zu Hause. Mit der Vereinbarung zum Kauf der MG Silikon in Lindau erweitert das Unternehmen seine Präsenz im Land. Als Hersteller von Profilen und Formteilen aus Silikon, die als Dichtungen in industriellen Anwendungen sowie Systemen der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen, ergänze MG Silikon das Portfolio von Trelleborg gezielt und nachhaltig. Insbesondere vertreibt und fertigt MG Silikon hochwertige Dichtungslösungen, die im Flugzeugrumpf, in Fenstern sowie der Kabinenausstattung verarbeitet werden. Die Übernahme von MG Silikon durch Trelleborg wird voraussichtlich im vierten Quartal 2022 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Genehmigungen der zuständigen Behörden.

„Mit der Akquise stärken wir die Produktionskapazitäten für Flugzeugdichtungen und bauen unser Portfolio für die Luft- und Raumfahrtindustrie weiter aus“, sagt Torben Anderson, Leiter des Segments Luft- und Raumfahrt bei Trelleborg Sealing Solutions.

Grundsätzlich werde erwartet, dass in den nächsten Jahren der globale Luft- und Raumfahrtmarkt stark wachsen wird. Flugzeughersteller und Zulieferer verfolgen Projekte, die die Branche nachhaltiger machen sollen. Hierfür setzen die Unternehmen schon jetzt Materialien ein, die Flugzeuge leichter und aerodynamischer sowie Triebwerke effizienter machen. Dadurch werde zur Senkung der Gesamtemissionen beigetragen. Auch Trelleborg unterstütze dies durch über die Entwicklung von Leichtbauwerkstoffen, die eine Alternative zu Aluminium darstellen und eine lange Produktlebensdauer besitzen.