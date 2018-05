Diavortrag stimmt auf Outdoor-Saison ein

Der Lindauer Sportservice-Spezialist toMotion GmbH, Betreiber des Mountainbike-Rennstalls „toMotion Racing by black tusk“, lädt am Freitag, 9. Februar, zum Bildervortrag „Alpines Biken - Bergsteigen mit Mehrwert“ ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr in der Bregenzerstr. 35 in Lindau.

Während das Wetter draußen noch kalt und wenig einladend ist, verkürzen die Referenten ihren Zuhörern die Wartezeit auf die nächste Outdoor-Saison, indem sie ihnen einige der schönsten MTB-Reviere in den Alpen vorstellen. Andrea Potratz präsentiert in dem zirka dreistündigen Vortrag Fotos und kurze Videos von Mountainbike-Touren im italienischen Aostatal (bis 3300 Meter Höhe), in Filisur im schweizerischen Graubünden, in den Alpes Haute Provence, am Comer See und auf den Grande Sassière (3748 Meter) in Frankreich. Eine Veranstaltung zum Träumen mit Gleichgesinnten.

Der Eintritt ist kostenlos. Voranmeldung erbeten, Telefon 0160/ 94 84 61 29 oder per E-Mail an

a.potratz@tomotion-gmbh (lz)