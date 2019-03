Diakonie will von der Stadt Lindau eine Gleichbehandlung der Altenheime

Dass die Stadt nicht für den Umbau des Maria-Martha-Stifts zahlen will und sogar das Aus des Pflegeheims in Kauf nimmt, schockiert die Verantwortlichen. Die Diakonie verweist darauf, dass Lindau bisher für Bauprojekte der Heime gezahlt hat.

Geschäftsführerin Anke Franke und Diakonie-Vorsitzender Eberhard Heuß fühlen sich ungerecht behandelt. Denn die Stadt begründet ihre Ablehnung von Zuschüssen damit, dass Lindau anderen Häuser auch nichts zahle. Aber bei den großen Bauprojekten des Heilig-Geist-Hospitals und beim Reutiner Altenheim hat die Stadt Zuschüsse gezahlt.

Tatsächlich bestätigt Lindaus Pressesprecher Jürgen Widmer, dass der Stadtrat 1992 nach heftiger Diskussion die Übernahme einer Bürgschaft übernommen hat, weil die Kosten für die damals schon laufende Sanierung des Heilig-Geist-Hospitals aus dem Ruder gelaufen waren. Mit 13:12 Stimmen hätten die Räte letztlich zwei Bürgschaften über je 2,5 Millionen Mark beschlossen. Weil die Hospitalstiftung vor etwa zehn Jahren in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten war und ihre Schulden nicht mehr zahlen konnte, entschied der Stadtrat etwa 2,4 Millionen Euro der Bürgschaft einzulösen. Dieses Geld schuldet die Stiftung nun der Stadt und werde es „bei Verbesserung der wirtschaftlichen Situation“ zurückzahlen, wie Widmer schreibt.

Beim Umbau des Reutiner Altenheims hat die Stadt Zuschüsse vom Freistaat und vom Landkreis Lindau erhalten, der solche Maßnahmen damals noch gefördert hat. Hinzu kam ein Eigenanteil der Stadt Lindau. 2003 habe Lindau knapp eine halbe Million Euro gezahlt, teilt Widmer mit. Nach Abschluss der Arbeiten im Jahr 2007 hatte der damalige Kämmerer im Amtsblatt der Stadt geschrieben, dass von den Gesamtkosten in Höhe von 11,4 Millionen Euro das Altenheim selbst die Hälfte tragen muss. Der Freistaat habe 2,5 Millionen Euro, der Landkreis 1,7 Millionen Euro und die Stadt 900 000 Euro beigesteuert.

Wobei Widmer diesen Vergleich nicht zulässig findet: „Dass die Stadt in eigene Gebäude investiert, sollte nachvollziehbar sein.“ Vergleichbar seien nur Hospital und Maria-Martha-Stift, wobei die Stadt damals Bürgschaften übernahm und jetzt Zuschüsse zahlen solle, welche Lindau nur über neue Schulden finanzieren könne.

Das Verhältnis zwischen Stadt und Diakonie ist seit Jahren schlecht

Auffällig ist bei den Gesprächen mit Diakonie und Stadt Lindau, wie schlecht das Verhältnis der Verantwortlichen ist. Das ist ungewöhnlich bei Partnern, die eigentlich gegenseitig auf gute Arbeit und ein gutes Miteinander angewiesen sind. In diesem Fall aber fühlen sich Stadt und Verein vom jeweils anderen gleich mehrfach nicht gut behandelt. Sie verweisen auf Vorkommnisse beim Umbau des Kindergartens St. Stephan, der ebenfalls der Diakonie gehört, und bei der Bahnhofsmission, deren Trägerschaft die Diakonie zum Jahresende aufgegeben hat. Auffällig ist, dass dieser Streit schon viele Jahre zurückreicht, damals war Gerhard Ecker noch gar nicht Oberbürgermeister in Lindau.

Hinzu kommt, dass auch das Verhältnis zwischen den Heimleitern Anke Franke und Klaus Höhne, der das Heilig-Geist-Hospital und das Reutiner Altenheim leitet, nicht gut ist. Beide haben nicht nur unterschiedliche Ausbildungen, sondern auch zum Teil sogar gegensätzliche Ansichten, wie man ein Altenheim gut leitet. In Leserbriefen, aber auch in persönlichen Gesprächen lassen sie kaum ein gutes Haar am jeweils anderen.

Obwohl die Vorzeichen deshalb nicht gut waren, zeigen sich Franke und Heuß jetzt völlig überrascht darüber, dass OB und Stadtverwaltung offenbar das Aus des Maria-Martha-Stifts bewusst in Kauf nehmen. Denn die Diakonie hat bisher keinen Plan B. Heuß verweist auf weitere Förderanträge, die noch laufen. Er hofft nach wie vor, dass ein Umbau des Altenheims am Kleinen See möglich wird. Franke dagegen will sich baldmöglichst mit dem Vorstand zusammensetzen, um Auswege aus der Lage zu finden. Dabei will sie erstmals auch über den Verkauf der Liegenschaft und einen Neubau zum Beispiel auf der Hinteren Insel sprechen.