Deutschlandpremiere eines starken Duos

„Was gibt es Schöneres, als mit einem vollen Haus in die neue Spielsaison zu starten?“ fragt Stefan Fürhaupter das Publikum, das sich im mollig warmen, und bis auf den letzten Platz ausverkauften Zeughaus auf George Nussbaumer und Philipp Lingg freut. Dann sagt er „Bühne frei!“ und Philipp Lingg führt den blinden George Nussbaumer auf die Bühne, an sein Keyboard. Bevor sie sich setzen, helfen sie sich fürsorglich gegenseitig aus den braunen Lederjacken. Von der ersten Minute an vermitteln sie das Gefühl, da haben sich zwei gesucht und gefunden.

Das Konzert ist übrigens eine Deutschlandpremiere, denn als Duo haben sie „herüben“ noch nie gespielt. Sie lachen und sagen, dass sie sich geehrt fühlen, das erste Konzert der neuen Saison spielen zu dürfen „weil ein erstes gibt es nur einmal. “ Mit „Give Me A Ticket For An Aeroplane“ und samtig dunklen Stimmen starten sie und landen gleich einen Volltreffer in Bauch und Herz. Schon jetzt ist klar: der Abend wird wunderbar. George Nussbaumer, österreichischer Soul-, Gospel- und Bluessänger, Pianist und Komponist, und Philipp Lingg, preisgekrönter Sänger und ehemaliger Frontmann des Holstuonar Musig Bigband Club (HMBC) dessen größten Erfolg „Vo Mello Bis Ga Schoppernou“ so ziemlich jeder kennt, verschaffen ihren Zuhörern ein unvergleichliches Konzerterlebnis - äußerst unterhaltsam und auf hohem musikalischen Niveau. Die beiden sind natürlich großartige Musiker, aber sie begeistern auch als Entertainer, sprühen vor witzigen Einfällen zwischen den Liedern. In einer kurzen Spielpause, in der Philipp Lingg seine Gitarre stimmt, erfährt das Publikum, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Das war nämlich laut Nussbaumer so: Die Giraffe trifft den Dinosaurier und fragt: „Du, hat dich heute Morgen auch Noah angerufen?“ Der Dino sagt „nein. Was wollte er denn?“ die Giraffe: „Ach nichts…“. Wer hätte das von den Giraffen gedacht? Von außen betrachtet, sind beide Musiker Bregenzerwälder. Aber, oh je, so einfach ist das nicht. Nussbaumer, der als die schwärzeste Stimme Österreichs gilt, lebt in Alberschwende im Vorderen Bregenzerwald. Lingg stammt aus Schoppernau im Hinteren Bregenzerwald. Eine Tatsache, die zu einem heimatlichen Wettkampf samt jeweiligem Werbeblock fürs Wohndorf sorgt. Einträchtig und in harmonischem Zweigesang singen sie aber auf Wienerisch „Ruf Mi Net A“, auf Wälderisch „Du Kascht Mor Amoul Uf d'Kilbe ku“, in Bärndütsch „Kartehuus Im Glück.“

Subtile Blindenwitze

In Bern so erzählt er, ging George Nussbaumer zu Schule, wie im Übrigen auch der Chef von Nordkorea. „Wir haben uns zum Glück nie getroffen. Aber merken sie was? Wir tun hier auch etwas für Ihre Bildung. Morgen beim Frühstück können Sie sagen: Du Schatz, wusstest du, dass der Kim in Bern zur Schule ging?“, schlägt Nussbaumer vor, der nebenbei auch gern subtile Blindenwitze macht, und sich von Lingg die Noten umblättern lässt.

Lingg wiederum gibt dem Publikum unvermittelt einen Tusch, als Lob und Dank, weil es ihre Livemusik einem Fernsehabend vorzieht. Er interviewt Nussbaumer zum Grand Prix d’Eurovision, an dem der Musiker 1996 für sein Land angetreten ist und den zehnten Platz belegt hat. Nein, er würde es nicht wieder tun, sagt Nussbaumer. „Ich bin einer der Überlebenden des GPE, da gibt es ganz andere Fälle.“

Trotz vieler lustiger Worte ist es vor allem ein Abend mit großartiger Musik. Mit solcher Inbrunst singt Nussbaumer die Ballade „Sail Away“ von Randy Newman, dass man mit geschlossenen Augen denkt, einen schwarzen Bluessänger zu hören. Und zwar einen besonders Guten. Nach jedem Lied berühren sich Nussbaumer und Lingg an den Händen. Nach dem offiziell letzten Lied gibt es zwei, drei, nein vier Zugaben, und ganz zum Schluss „Lullaby“, ein Wiegenlied und Nussbaumer meint: „Ich muss eh spielen, bis Philipp mich wieder von der Bühne führt.“