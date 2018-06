Deutschland trifft in der Eissportarena in Lindau auf Russland

Deutschland gegen Russland – so lautet die Partie, die am 6. Januar um 18 Uhr in der Eissportarena in Lindau stattfindet. Die Frauen-Eishockey-Teams der beiden Nationen treffen im Rahmen des traditionsreichen 6-Nationen-Turniers, das alljährlich Anfang Januar stattfindet, aufeinander. 2012 feiert das Turnier bereits sein zehnjähriges Bestehen. Sechs Teams spielen in fünf Tagen im Modus „Jeder gegen Jeden“ – und jagen dabei den Rekordgewinner aus Kanada. 2004 und 2007 stand das DEB-Team sogar auf dem Treppchen des Turniers. Jeweils Rang zwei hatten sich die deutschen Frauen erkämpft. Beide Male machte ihnen das Team aus Kanada einen Strich durch die Rechnung – insgesamt achtmal wurden die Damen aus Übersee bereits Turniersieger.

In diesem Jahr geben sich Gastgeber Deutschland, Finnland, Kanada, Schweden, Russland und die Schweiz die Ehre. Gespielt wird hauptsächlich in Füssen, zudem absolviert die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Peter Kathan Partien in Miesbach, Peißenberg, Sonthofen und am Feiertag der Heiligen Drei Könige auch in Lindau am Bodensee.

Im vergangenen Jahr belegte die deutsche Mannschaft Rang vier. Die Kanadierinnen gewannen den Wettbewerb vor Schweden und dem morgigen Gegner aus Russland. Der Bundestrainer stellt in diesem Turnier die ersten Weichen für die Frauen-Weltmeisterschaft im April in den USA und lobt bereits den Kampf um die mannschaftsinternen Stammplätze aus. „Alle nominierten Spielerinnen können Punkte sammeln, um für die WM aufgestellt zu werden“, berichtet Kathan. Ein deutlichen Zeichen dafür, dass es beim „meco nations cup“ um mehr geht, als um reine PR für das Frauen-Eishockey.

Bereits am Dienstagabend starteten die DEB-Frauen in Füssen mit einer 1:4--Niederlage gegen den Top-Favoriten aus Kanada in das Turnier. Am Mittwoch folgte der Auftritt gegen die Schwedinnen in Miesbach (Partie nach Redaktionsschluss beendet). In der Inselstadt folgt nun der dritte Auftritt gegen die traditionsreiche russische Sbornaja.

Die Organisatoren des morgigen Spiels vom EV Lindau hoffen dabei auf einen ähnlichen Erfolg, wie im vergangenen Jahr, als das DEB-Team auf Kanada traf und trotz einer deutlichen 0:5-Niederlage gegen übermächtige Gegnerinnen eine bemerkenswerte Leistung bot. Kathan zeigte sich nach dem Spiel sichtlich begeistert: „Wir haben trotz des klaren Ergebnisses ein wirklich gutes Fraueneishockey-Spiel gesehen. Bedanken möchte ich mich vor allem bei den Ausrichtern des EV Lindau für die ausgezeichnete Organisation und bei den zahlreichen Zuschauern für die fantastische Unterstützung.“

An diesen Erfolg will der EV Lindau natürlich anknüpfen: „Das war wirklich Werbung für den Sport. Wir hatten damals ausverkauftes Haus, es war ein begeisterndes Spiel und alle, ob Zuschauer, Spielerinnen oder Offizielle, sind mit einem tollen Gefühl nach Hause gegangen,“ schwärmt der 2. Vorsitzende des EV Lindau, Peter Riedmüller, noch heute, „Wir haben in den vergangenen Wochen mit großem Aufwand versucht, die gleichen Rahmenbedingungen wieder zu schaffen. Ich glaube, dass uns das gelungen ist. Wir freuen uns jetzt auf das Spiel und natürlich auf die Zuschauer“, sagt Riedmüller. Für alle diejenigen, die in den vergangenen Wochen noch keine Tickets im Vorverkauf erworben haben, gibt Riedmüller Entwarnung: „Es werden ausreichend Karten an der Abendkasse vorhanden sein.“

Auch die Laufzeiten in der Arena im Eichwald ändern sich durch das Länderspiel: Der Schlägerlauf findet nun von 9 bis 11 Uhr. Der normale Publikumslauf ist nun ab 11:15 Uhr bis 16 Uhr.

Der deutsche Kader:

Tor: Viona Harrer, Nadja Gruber (beide TSV Erding).

Verteidigung: Tanja Eisenschmid, Susanne Fellner, Daria Gleissner (alle ECDC Memmingen), Rebecca Graeve (Young Roosters Iserlohn), Jessica Hammerl (TSV Erding), Ronja Richter (ESC Planegg-Würmtal), Anja Weisser (PEI University, Kanada), Claudia Weltermann (EC Bergkamen).

Sturm: Monika Bittner, Bettina Evers, Sophie Kratzer, Lisa Schuster (alle ESC Planegg-Würmtal), Franziska Busch, Nina Kamenik (beide OSC Berlin), Manuela Anwander (HC Landsberg), Susann Götz (FASS Berlin), Alexandra Kuhn (EKU Mannheim), Andrea Lanzl (EC Bergkamen), Sara Seiler (Carleton University, Kanada), Julia Zorn (EC Peiting); Trainer: Peter Kathan; Co-Trainer: Lenny Soccio; Teammanager: Peter Gemsjäger.