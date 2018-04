Deutschland schreibt Erfolgsgeschichte der Integration

„Heimat im 21. Jahrhundert“: Mit diesem Thema ist die zweite Woche der Lindauer Psychotherapietagung überschrieben. Heimat sei ein vielschichtiger Begriff, erklärte Peter Henningsen, Mitglied der wissenschaftlichen Tagungsleitung zum Auftakt am Sonntagabend. Heimat bezeichne die Herkunft, beziehe sich auf unterschiedliche Kontexte im Leben und könne auch eine Utopie sein. Oft werde der Begriff Heimat aber auch instrumentalisiert und diene der Ausgrenzung.

Heimat hat auch viel mit dem Thema Migration zu tun. Der Berliner Politikwissenschaftler Herfried Münkler beleuchtete in seinem Eröffnungsvortrag „Die neuen Deutschen“ die aktuelle Lage und die Geschichte der Migration sowie die Bedingungen einer gelingenden Integration. Mit seiner Beschreibung der aktuellen Situation setzte er im September 2015 an, als sich Tausende Flüchtlinge vom Budapester Bahnhof Richtung Deutschland in Bewegung setzten. Münkler zeichnete ein düsteres Bild davon, was geschehen wäre, wenn die Bundesrepublik damals ihre Grenzen geschlossen hätte. Dann nämlich hätten sich Hunderttausende von Menschen in einer Region gestaut, die von drei wesentlichen Faktoren gekennzeichnet ist: von einer stark ausgeprägten ethnischen Vielfalt, aufgepflügt vom Balkan-Krieg der 1990er-Jahre und von einer „ausgesprochen beschränkten Fähigkeit dieser Staaten“, mit so einer Situation umzugehen. Die Folge wäre, so Münkler, „vermutlich der Wiederausbruch der Kämpfe gewesen, die wir aus den 90er-Jahren kennen und die durch die Europäische Union nur notdürftig gestillt worden waren“. Es sei eine strategische Entscheidung von weitreichender Art gewesen, dass die Bundesrepublik in dieser Situation ein „Überlaufbecken“ war, sagte Münkler, ehe er die weitere Entwicklung über die „Willkommenskultur“ bis zur Kölner Silvesternacht skizzierte.

„Wir sind Migranten“

Dass Migration so alt ist wie die Menschheitsgeschichte, führte Münkler im zweiten Teil seines Vortrags aus. „Wir sind im Prinzip Migranten“, sagte er. Die Menschen seien den Viehherden gefolgt – nach Süden ebenso wie nach Norden. Und in der kleinräumigen Migration seien sie vom Land in die Städte gezogen. Mehrere Millionen Menschen seien im 19. Jahrhundert aus Deutschland nach Nord- und Südamerika ausgewandert – um dem Elend zu entfliehen und mit dem Traum von einer besseren Welt. Aufgrund der Industrialisierung brauchte Deutschland dann wieder Menschen (und Arbeitskräfte) und habe sich vom Aus- zum Einwanderungsland entwickelt.

Allerdings hätten die Deutschen diese Erfahrung nicht reflektiert und mit der Lebenslüge gelebt, dass Deutschland kein Einwanderungsland sei. „Welch eine kollektive Dummheit“, urteilte der Politikwissenschaftler. Stattdessen sei die „große Sortiermaschine“ angeworfen worden, die die Geflüchteten unterteilt in solche mit und ohne Anspruch auf Asyl – „ein sozialwissenschaftlicher Mist“, sagte er. Das Vernünftigste wäre es hingegen, sie so zu behandeln, als ob sie bleiben würden: Wenn sie dann doch gehen, sei die Investition in diese Menschen „eine weitere Investition in die Exporterfolge“ Deutschlands. „Und wenn sie bleiben, dann sind sie genau diejenigen, die wir brauchen“, sagte Münkler, der zuvor darauf verwiesen hatte, dass sie dazu aber auch befähigt werden müssen.

Vertrauen als Voraussetzung

Statt eine „ziemlich überflüssige Debatte über Leitkultur zu führen“, forderte Münkler, die gekommenen Menschen „in die Lage zu versetzen, arbeitend an dieser Gesellschaft teilzuhaben“. Denn „die deutsche Erfolgsgeschichte von Integration ist eine Erfolgsgeschichte von Integration über den Arbeitsplatz“. Wie wenig dieses Modell reflektiert worden sei, könne man daran sehen, dass in den 1970er-Jahren zu Zeiten des Anwerbestopps Frauen nur noch dann nachziehen durften, wenn sie fünf Jahre lang nicht arbeiteten. „Später haben wir uns gewundert, was diese Frauen gemacht haben: Sie wurden Hüterinnen der Tradition und Wächterinnen der Religion. Sie haben eine zweite und dritte Generation großgezogen, die wenig integriert ist.“ Vor einer Fehlentwicklung mit weitreichenden Folgen für die Gesellschaft warnte Münkler, wenn der Familiennachzug verhindert werde.

Münklers Fazit: „Gegenseitiges Vertrauen ist die zentrale Voraussetzung dafür, dass die aufnehmende Gesellschaft und die Aufzunehmenden zueinander finden.“ Zu diesem Vertrauen gehöre Selbstvertrauen ebenso wie eine Vorstellung davon, wo die Überforderung einsetzt. Es gebe Grenzen der Aufnahmefähigkeit, allerdings würden sie oft deswegen ins Zentrum gestellt, um gar nicht mehr aufzunehmen. „Es gibt Leute, die die bundesrepublikanische Erfolgsgeschichte der Integration rückabwickeln wollen. Das sehen Sie daran, wie der Rassismus sein Haupt erhebt“, mahnte Münkler. Integration gelinge dann, wenn am Ende über geflüchtete Menschen gesagt werden kann: „Ja, sie haben eine neue Heimat gefunden, und wir sind dabei gewesen.“