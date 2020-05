Deutschland öffnet Grenze am 15. Mai - aber nicht überall

Die Kontrollen an den deutschen Grenzen sollen ab Samstag schrittweise gelockert werden. Die Bundesregierung verfolge das Ziel, ab Mitte Juni wieder zu einem „freien Reiseverkehr in Europa“ zurückzukehren, sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Berlin. Sie habe dafür mit Frankreich, der Schweiz und Österreich ein abgestuftes Verfahren vereinbart.

Ab Samstag sollten zunächst die Kontrollen an den Grenzen zu den drei Nachbarländern gelockert, aber noch nicht eingestellt werden, sagte Seehofer. Ab 15. Juni sollten sie ganz wegfallen, wenn das Infektionsgeschehen dies zulasse.

An den Grenzen werde es eine „deutliche Lockerung und Vereinfachung“ geben, sagte der Minister. Die komplette Öffnung setze aber voraus, „dass wir weiterhin energisch in der Bekämpfung des Infektionsgeschehens bleiben“.

Eine Sonderregelung sei mit Luxemburg vereinbart worden: Dort sollten die Grenzkontrollen bereits ab Samstag komplett wegfallen. Eine ähnliche Lösung werde derzeit mit Dänemark ausgehandelt.

Grenze zu Österreich noch länger geschlossen

Österreich will bereits am Freitag die Kontrollen an der Grenze zu Deutschland deutlich reduzieren. Die Grenze soll ab 15. Juni ganz geöffnet werden. Das berichten der ORF und die österreichische Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf Gespräche zwischen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie dem österreichischen Innenminister mit seinem deutschen Amtskollegen Horst Seehofer.

Auch von deutscher Seite aus sollen die Grenzen sollen von diesem Samstag an vorsichtig gelockert werden. Wie die Deutsche Presse-Agentur nach der Kabinettssitzung in Berlin erfuhr, strebt das Bundesinnenministerium aber erst für den 15. Juni ein vollständiges Ende der wegen der Corona-Pandemie eingeführten Kontrollen an allen Grenzabschnitten an.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte in den vergangenen Tagen mit seinen Amtskollegen in den Anrainerstaaten sowie mit den Ministerpräsidenten der Grenz-Bundesländer über die Details einer schrittweisen Rückkehr von stationären Kontrollen zur normalen Überwachung der Grenzen im 30-Kilometer-Bereich beraten.

Die Ankündigung bedeutet derzeit aber nicht, dass die Grenzen wieder ganz offen sind. Das betonte ein Sprecher des deutschen Bundesinnenminsteriums auf Nachfrage von Schwäbische.de am Mittwochmorgen.

Im Landkreis Lindau stoßen die geplanten Grenzöffnungen nach Österreich dennoch auf Zustimmung: „Es ist gut, wenn hier Österreich vorangeht", hatte Landrat Stegmann am Morgen gesagt - noch bevor die Entscheidung Seehofers bekannt wurde. "Deutschland muss sich aber umgekehrt auch bewegen. Die Einreisemöglichkeiten nach Deutschland von Familienangehörigen und Lebenspartnern sind nach wie vor stark eingeschränkt.“

Weitere Informationen im Lauf des Tages

Was wann bei der Einreise nach Deutschland erlaubt wird, darüber will Bundesinnenminister Horst Seehofer am Mittwochmittag in der Bundespressekonferenz berichten.

Konkret bedeutet die Entscheidung der Österreicher: Deutsche, die Verwandte in Österreich besuchen oder eine Bergtour im Bregenzer Wald machen wollen, dürfen all das tun - und kommen als Deutsche danach auch wieder zurück über die Grenze.

Einreise nach Deutschland bisher nicht so einfach

In die andere Richtung sah das bisher noch anders aus: Der Partner aus Lochau, der seine Freundin in Weißensberg besuchen möchte, darf vorerst auch weiterhin nicht einreisen. Ab 15. Juni darf auch in solchen Fällen die Grenze wieder überschritten werden.

Und: Die Länge des Aufenthaltes im Ausland ist entscheidend: Wer nur einen Tag in Österreich verbringt, für den gibt es keine Auswirkungen. "Wer eine Woche in den Wanderurlaub nach Österreich fährt, muss nach aktuell gültigem Recht in Bayern danach in Quarantäne", nannte der Sprecher des Bundesinnenministeriums ein Beispiel.

In welchen Fällen eine Quarantäne vorgeschrieben ist, ist Sache der Bundesländer.