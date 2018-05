Deutscher soll Schweizerin am Bodensee getötet haben

Eine 44 Jahre alte Frau ist am Schweizer Bodensee unweit von Lindau getötet worden. Der mutmaßliche Täter ist ein Deutscher - und schwer verletzt.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt, geschah die Tat am Mittwoch in einem Mehrfamilienhaus in der Gemeinde Thal am Schweizer Bodensee gegenüber Lindau.

Schwere Schnittverletzungen

Der Beschuldigte, ein 50-jähriger Deutscher, wurde mit schweren Schnittverletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und laut Medienberichten bereits operiert.

Die Verstorbene wohnte laut Polizei zeitweise bei dem mutmaßlichen Täter im selben Haus. Bislang geht die Kantonspolizei von einem Beziehungsdelikt aus.

Zwei verletzte Personen gemeldet

Wir das St. Galler Tagblatt berichtet, soll die Tat im Keller des Hauses geschehen sein. Bei der Kantonspolizei sei am Mittwochmorgen ein Notruf eingegangen. Demnach seien zwei verletzte Personen gefunden worden. Für die Frau kam offenbar aber jede Hilfe zu spät.

Vor Ort seien Rettungsdienst und Hubschrauber als auch Spezialteams der Polizei im Einsatz gewesen.

Zum Tatwerkzeug wollte die Polizei keine Angaben machen.

