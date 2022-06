Deutscher Damen Automobilclub LC Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der coronabedingt langen Zeit des Wartens durften wir uns endlich wieder mit unseren Rallye-Damen deutschlandweit treffen. Vom Deutschen Damen Automobilclub Landesclub Kurhessen wurden wir nach Morschen ins Hotel „Kloster Haydau“ eingeladen.

Am 2. Juni stand die Jahreshauptversammlung mit anschließender Fahrerbesprechung auf dem Programm. Der LC Bodensee startete am 3. Juni mit 4 Teams, um die gestellten Orientierungsaufgaben mit Koordinatenpunkten, Punkt-Punkt-Strich und weiteren Aufgaben anhand einer topografischen Landkarte zu lösen und anschließend in der Natur zu finden. Nachdem alle Teams am späten Nachmittag im Ziel angekommen waren, ging es in eine festlich dekorierte Halle, wo wir leckere Speisen genießen und bis in die frühen Morgenstunden tanzen konnten.

Am 4. Juni wurde die Gymkhana, der Geschicklichkeitsparcour mit E-Autos absolviert. Bei einer Führung am Samstag Nachmittag lernten wir das Kloster Haydau näher kennen. Abends wurde es bei Siegerehrung und weiteren Ehrungen nochmals spannend. Welches Team hatte wohl am besten abgeschnitten? Der DDAC LC Bodensee durfte voll bepackt mit Preisen nach Hause reisen. Sehr stolz sind wir auf 2 unserer Damen, welche auf 50 Jahre, beziehungsweise 40 Jahre Mitgliedschaft im DDAC LC Bodensee zurückblicken können.

Das nächste große regionale Treffen findet im Mai 2023 im Spessart statt.Weitere Informationen unter www.ddacbodensee.de