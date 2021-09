Deutsche Meisterschaften: Lindauer Schwimmer holen Edelmetall

Nach mehr als eineinhalb Jahren stand am vergangenen Wochenende der erste Wettkampf der Masters in einem Schwimmbecken auf dem Programm. Die deutschen Meisterschaften der kurzen Strecken wurden in Braunschweig ausgetragen – ermittelt worden sind deutsche Meister der Altersklassen auf den 50-Meter- und den 100-Meter-Strecken in allen Schwimmarten sowie 200-Meter-Strecken außer im Schmetterlingsschwimmen. Vom TSV 1850 Lindau nahmen drei Aktive den Weg nach Niedersachen auf sich und sicherten sich 13-mal Edelmetall. Insgesamt reisten 507 Schwimmer aus 205 Vereinen an, um im 50-Meter-Freibad drei Tage um Titel zu kämpfen.

Für die Lindauer Schwimmer Alfred Seeger, Violeta Mihut, Sandra Bandlow-Albrecht gab es somit harte Konkurrenz. „Denn um die Teilnehmerzahl klein zu halten, wurden vom Deutschen Schwimmverband die Pflichtzeiten, die man für eine Teilnahme am Wettkampf erreichen musste, im Vergleich zu den Vorjahren stark angezogen“, berichtete Bandlow-Albrecht vom TSV.

Zwei Bronzemedaillen für Sandra Bandlow-Albrecht

Die Aktiven des TSV behaupteten sich. Seeger bewies seine Allrounderqualitäten in der Altersklasse (AK) 80. Er war für fast alle Strecken gemeldet und schaffte es bei allen seinen Starts auf dem Treppchen – drei Gold- und sechs Silbermedaillen zählte er am Wettkampfende. Mihut erkämpfte sich in einem starken Feld über 50 Meter Schmetterling den zweiten Platz, über 200 Meter Lagen landete sie auf Platz drei. Bandlow-Albrecht, die neu in der AK 50 startet, ärgerte sich über zwei vierte Plätze. Dafür war die Freude über zwei Bronzemedaillen auf 100 Meter Schmetterling und vor allem den selten von ihr geschwommenen 200 Meter Rücken umso größer.