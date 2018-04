Deutlich mehr Turnierpaare beim Bodenseetanzfest 2018

Einen erfreulichen Trend hat der tanzclub 75 lindau beim Bodenseetanzfest verzeichnet, an dem mit 69 Startern deutlich mehr Paare teilnahmen als noch 2017. Zum 37. Mal wurde das Bodenseetanzfest ausgetragen und wie in den Vorjahren stellten sechs Vereine rund um den See die erfolgreiche Durchführung dieses internationalen Turnierereignisses sicher: Neben dem tc 75 lindau sind das traditionell der Tanzclub Konstanz, der ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen, der TSC Blau Gold Überlingen, die TSF Meersburg und der VTSC Casino Dornbirn, die zu insgesamt sieben Turnieren und 75 Wettkämpfen eingeladen hatten.

Die Wettkämpfe, die vom tanzclub 75 lindau im Freizeitzentrum Oberreitnau organisiert wurden, begannen mit den Standardtänzen in den unteren Leistungsklassen D und C, der Altersgruppe Senioren III. Dannach fand ein Wettkampf in den lateinamerikanischen Tänzen der Senioren II D statt, bevor vier Wettkämpfe in der zweithöchsten Leistungklasse A, wieder in den Standardtänzen, über die Bühne gingen. Dem internationalen Charakter der Veranstaltung entsprechend waren neun Paare aus Österreich und vier Paare aus der Schweiz nach Lindau angereist. Das Einzugsgebiet in Deutschland reichte bis nach Nordrhein-Westfalen, was die Attraktivität der Veranstaltung unterstreicht.

In den Klassen Senioren III D und C Standard gingen jeweils elf Paare an den Start, so dass jeweils eine Vorrunde getanzt wurde, in der sich sechs Paare für die Endrunde durchsetzten. Den Wettkampf der Senioren III D Standard gewann das Paar Haug der Tanzsportabteilung des TSV Laupheim, das sich damit für die Teilnahme an der anschließenden, höheren Klasse Senioren II C Standard qualifizierte. Dort erreichten die Tänzer ebenfalls die Endrunde und einen guten sechsten Platz. Als Sieger in diesem Wettkampf wurde das Paar Seidler vom Nachbarverein VTSC Dornbirn mit Applaus von der Tanzfläche verabschiedet. Ebenfalls über zwei Runden wurde der einzige Wettkampf in den lateinamerikanischen Tänzen ausgetragen. Den Sieg ertanzte sich überlegen das Paar Pawella vom TC Coesfeld, für die sich damit die weite Anreise aus Nordrhein-Westfalen gelohnt hatte.

Spannende Wettbewerbe

Ausgezeichneten Tanzsport gab es laut Vereinsbericht in den Leistungsklassen A Standard zu bewundern, die in verschiedenen Altergruppen (I – IV) ausgetragen wurden. Als erstes war das mit 19 Startern größte Teilnehmerfeld der Senioren III A Standard angesetzt. In spannenden Vor-, Zwischen- und Endrunden setzte sich letztlich das Paar Wittenzeller/Yordanov vom TSC Savoy München durch, vor Wimmer/Seidl, die aus Bad Vöslau bei Wien angereist waren und vor dem Paar Hofmann vom TTC Freiburg. In einem kleinen Starterfeld bei den Senioren IV A Standard trug das Paar Schnell vom TSC Illingen den Sieg davon. Deutlich zahlreicher war wieder der Wettkampf bei den Senioren II A Standard besetzt. 14 Paare kämpften in drei aufeinanderfolgenden Qualifizierungsrunden um die Plätze, wobei sechs Paare, die schon bei den Senioren III getanzt hatten, noch einmal bei den Senioren II antraten. Letztlich setzte sich das Paar Städler aus Zürich in der Endrunde überlegen durch, vor dem schon bei den Senioren III zweitplatzierten Paar Wimmer/Seidl aus Bad Vöslau und vor Gehl/Zandi vom TSC Savoy München. Den Abschluss bildeten, durch die große Teilnehmerzahl im Turnierverlauf etwas verspätet, die Senioren I A Standard.

Obwohl nur drei Paare angetreten waren, kamen die Zuschauer bei den schönen und im Stil recht unterschiedlich vorgetragenen Tänzen voll auf ihre Kosten. Mit dem Paar Nater/Weber vom TTZ gewann abermals ein Paar aus der Schweiz und mit großem Applaus wurden die Tänzer verabschiedet.

Knapp 50 Zuschauer unterstützten die Tänzer während der gut sechseinhalb Stunden beim diesjährigen Bodenseetanzfest in Oberreitnau, das von den Turnierleitern Wolfgang Hemmeter und Dirk Facius durchgeführt wurde. Der tatkräftigen und ehrenamtlichen Hilfe der Mitglieder des tanzclub 75 lindau ist es zu verdanken, dass es wieder ein erfolgreicher Turniertag wurde.