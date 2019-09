Des Wirtes klapperndes Gebein dient der Musik

Der erste Eindruck: bunt. Der zweite: schräg. Und der dritte und entscheidende: absolut außergewöhnlich. Gankino Zirkus, das fränkische Quartett aus Dietenhofen, erwies sich als virtuos, ideenreich und multitalentiert. Die vier Musiker präsentierten eine skurrile Liebeserklärung an ihr Heimatörtchen Dietenhofen und zelebrierten dabei bayrische Volksmusik, die sich im Spiel in internationale, besonders dem Balkan zugeneigte Folklore verwandelte – genial, witzig, und ein bisschen verrückt, eben „Die Letzten ihrer Art“.

Nach dem gut dreistündigen Konzert im Lindauer Zeughaus stand fest, dass der Elfachtel-Takt eindeutig Suchtpotenzial beinhaltet. Gankino, ein bulgarischer Volkstanz, der in eben jenem Takt gespielt wird, gab der Band nicht nur den Namen, sondern ist auch Programm, denn jedes Lied, das in Elf/Achteln gespielt wird, hört sich gleich völlig anders an.

Kein Wunder also, dass Gankino Zirkus ein bayerisches Stanzerl in ein Feuerwerk osteuropäischer Lebendigkeit verwandelte. Mit ihrer sichtbaren Spielfreude und ihrem Spaß an der Musik steckten die vier das Publikum an und zeigten dabei nicht nur musikalische Perfektion, sondern begeisterten auch mit ihrer irrwitzigen Bühnenshow, bestehend aus akrobatischen Einlagen, einem Sirtaki mit der Bohrmaschine, Wind- und-Wetter-Geräuschen mit Plastiktüte und Aluplatte und dem gruslig anmutenden Bonofon, einem aus dem Gebein des Wirtes der „Heiligen Gans“ – so die Mär - gefertigten Xylofon.

Rund um den Wirt Karl-Gustav Hebbl, kurz Weizen-Charly, drehten sich die schrulligen Geschichten, die Gitarrist und Bandleiter Ralf Wieland erzählte, trocken kommentiert von Maximilian Eder (Akkordeon), ausführlich hinterfragt und diskutiert von Klarinettist/ Saxofonist und Sänger Simon Schorndanner und Schlagwerker Johannes Sens. Mit solistischen Glanzleistungen bezauberten die Dietenhofer Musiker ihr Publikum, mit gemeinsamen leisen Tönen, die zum rauschenden Crescendo anwuchsen, ließen sie den Blutdruck in die Höhe schnellen. Am Ende tanzten und klatschten alle im Saal zum rockigen fränkisch-amerikanischen Sound der 50er-Jahre, mit vollem Körpereinsatz dargeboten von Schorndanner und Wieland.

Wer es nicht gesehen hat, mag es kaum glauben. Selbst noch mit der Bohrmaschine entlockte Wieland seiner Gitarre die schönsten folkloristischen Töne, mit dem Bauch auf den Beinen seines Bandkollegen balancierend, spielte Schorndanner meisterhaft artikuliert „Horch, was kommt von draußen rein“.

Sens trommelte mit Leib und Seele, dass es eine Freude war und das düster-mittelalterliche Requiem für den verstorbenen Wirt gab es von Eder mit den flotten Händen am Bonofon. Fazit des Konzerts: Wiederholung erwünscht.