Trockenkaltes Spätherbstwetter ist für den ersten Rückrunden-Spieltag in der Fußball-Kreisliga A2, der am Sonntag ab 14.30 Uhr ausgetragen wird, angesagt. Beste Voraussetzungen also für packende Fußballspieler – etwa beim nächsten Heim-Derby der SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz auf dem Sportplatz in Hengnau. Nach dem 3:1-Erfolg über den TSV Schlachters am vergangenen Wochenende hat sich nun kein Geringerer als die Spielvereinigung Lindau angekündigt.

Das Hinspiel gleich zum Saisonstart in Lindau-Zech ging 2:2 aus. „Wir haben denen damals ein Bein gestellt“, erinnert sich SGM-Coach Thomas Kristen noch gut an den Auftritt seiner Mannen am 19. August. Die machten aus zwei Torchancen, darunter einem zugesprochenen Foulelfmeter, zwei Tore und verteidigten das Unentschieden bis zum Abpfiff mit Glück und Geschick. Kristens Trainerkollege Marco Mayer, dessen Mannschaft aus dem gedrehten Spiel in Neukirch (4.2) „einen Schub erhalten hatte“, zieht derweil aus der Hinrunde die Lehren. „Die Schönspielerei bringt nichts“, betont der SpVgg-Spielercoach, der von seinen Spielern fordert, „kämpferisch ans Limit zu gehen und körperlich dagegenzuhalten“.

Wie die Lindauer Spielvereinigung ist auch der TSV Schlachters am Sonntag erneut auswärts gefordert - diesmal bei der TSG Ailingen, die gestärkt aus dem 4:2-Heimerfolg gegen den TSV Eriskirch ging und mit Schlachters den Tabellenplatz tauschte. Nach vier Niederlagen in sechs Pflichtspielen hofft TSV-Trainer Lukas Sonntag auf eine Trendwende. Nichts anbrennen lassen dürfte dagegen Spitzenreiter SV Achberg, der den Tabellenletzten FC Friedrichshafen empfängt.

Spannend dürfte es am Wochenende auf dem Kunstrasenplatz im VfB-Stadion in Friedrichshafen zugehen. Da empfängt die Häfler Landesligareserve den TSV Eriskirch und will mit einem Dreier die Mannschaft von Antonio Di Modugno in der Tabelle überholen. „Eriskirch ist gegen uns Favorit“, stapelt der Sportliche Leiter Aktive beim VfB, Alexander Heumann, tief. Di Modugno kontert: Das Schwierige am VfB ist, dass du nicht richtig einschätzen kannst, welche Mannschaft bei denen auf dem Feld stehen wird.“ über den guten Lauf der Häfler U23 mit zuletzt zwei Siegen und einem Unentschieden gegen Tabellenführer Achberg macht sich der Eriskircher Coach dagegen „keine großen Gedanken“.

Ein Kracher-Derby steigt am 16. Spieltag in Neukirch. Dort gastiert der Tabellenzweite TSV Tettnang. Sowohl beim 2:0-Hinspielsieg als auch beim 3:2 im Bezirkspokal behielt das Team von Mico Susak die Oberhand. Anders als in Obeteuringen will der Tettnanger Coach die Punkte diesmal nicht liegenlassen.