Derbytime im Eichwald: Lindau Islanders empfangen ECDC Memmingen

- In den verbleibenden drei Spielen der Meisterrunde in der Eishockey-Oberliga Süd warten absolute Hammergegner auf die EV Lindau Islanders – und am Ende könnte der EVL sogar im Kampf um Platz eins das Zünglein an der Waage sein.

Besonders motiviert werden die Lindauer am Sonntagabend sein, wenn ab 18 Uhr die Indians aus Memmingen zum Derby in die Eisport-arena im Eichwald kommen. Der aktuelle Tabellenführer und Hauptrundenmeister ist nach seiner Negativserie zuletzt (nur zwei Punkte aus sechs Spielen) auf Wiedergutmachung aus. Der Vorsprung in der Tabelle schmolz in den vergangenen Wochen stetig und beträgt mittlerweile nur noch wenige Zähler auf die Eisbären Regensburg. Gleich dahinter lauern Rosenheim, Deggendorf und auch der SC Riessersee ist noch in Schlagweite zur Tabellenspitze.

Dennoch sind die Memminger klarer Favorit in Lindau. Das zeigt schon ein Blick auf den Kader. So reist der ECDC unter anderem mit Oberliga-Topscorer Brad Snetsinger an, der bislang 86 Punkte erzielte (35 Tore, 51 Vorlagen). Nicht dabei sein wird hingegen Neuzugang Jannik Herm: Der Stürmer, der erst zu Jahresbeginn vom EHC Freiburg (DEL2) kam, zog sich jüngst eine Handverletzung zu und wird seiner Mannschaft in den nächsten Wochen fehlen.

Trotz der großen Hürde wollen die Lindau Islanders nichts unversucht lassen, auch im zweiten Spiel des Wochenendes ihr bestes Eishockey zu zeigen und vielleicht für eine faustdicke Überraschung zu sorgen – so wie am zweiten Weihnachtsfeiertag, als die Islanders die Indians mit 2:1 besiegten.