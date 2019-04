Derbysieg für TSV Lindau ist Pflicht

Die Lindauer Handballer treten am Samstag, 6. April, zu ihrem abschließenden Auswärtsspiel der Saison bei der MTG Wangen II an. Anpfiff des mit Spannung erwarteten Derbys der Bezirksklasse ist um 16 Uhr. Laut Vorschau steht der TSV Lindau mit dem Rücken zur Wand.

Der Grund: Als Tabellenletzter mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellennachbarn SG Ulm/Wiblingen II scheint die Relegation so gut wie sicher. Um dieser aus dem Weg zu gehen, müssten die Lindauer aus den abschließenden beiden Partien vier Punkte holen. Zugleich sind sie auf die Schützenhilfe von HCL Vogt angewiesen, der ebenfalls am Wochenende gegen die Ulmer spielt. Auch wenn die Württembergliga-Reserve aus Wangen mit ihrer Auswärtsniederlage in Ulm nicht mehr im Aufstiegskampf eingreifen kann, wird die MTG den anreisenden Lindauern keineswegs einfach zwei Punkte schenken.

Das erwartet auch keiner der vom Bodensee anreisenden Spieler. Man ist darauf gefasst, auf eine hoch motivierte und top aufgestellte Wangener Mannschaft zu treffen, die die Hinspielniederlage in Lindau und den Punktverlust der vergangenen Woche vor heimischem Publikum wieder gutmachen möchte. Da die TSV-Spielerinnen noch die Möglichkeit sehen, die Relegation zu umgehen, sind die zwei Zähler in Wangen Pflicht. Deswegen wollen die Spieler um TSV-Trainer Andreas Weidmann alles versuchen, um den haushohen Favoriten die Punkte in eigener Halle streitig zu machen.