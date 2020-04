Der Zusammenhalt auf dem Land ist stark

Freiwillige, die in den Gemeinden um Lindau in diesen Tagen zur Nachbarschaftshilfe beitragen, sind auf viel positive Resonanz gestoßen. Die Solidarität untereinander ist stark, jedoch nehmen Bürger die Unterstützung nur wenig in Anspruch. Das kann daran liegen, dass der Zusammenhalt in ländlichen Gebieten stark ausgeprägt ist. Außerdem helfe es vielen schon zu wissen, dass jemand für sie im Falle des Falles da wäre, berichten Nachbarschaftshelfer.

„Was für alle Helfenden sehr ermutigend ist sind Anrufe, bei denen sich Menschen für unseren Einsatz bedanken“, sagt Daniel Padberg vom TSV Schlachters. „Sie geben Rückmeldung und sagen, dass sie diese bedingungslose Hilfsbereitschaft nicht erwartet hätten.“ Wenn Bürger dann aber doch bei den Fußballern um Unterstützung bitten, seien es vor allem Ältere. Diese brauchen dann jemanden, der einkaufen geht oder für sie Medikamente abholt.

Die Pfarreiengemeinschaft Weißensberg hat auch für Bösenreutin, Niederstaufen und Sigmarszell einen Hilfsdienst für ältere Menschen und Risikopatienten eingerichtet. „Damit all jene, die keine Angehörigen vor Ort haben, so unterstützt werden können, dass sie sich nicht dem Risiko unnötiger Außenkontakte aussetzen müssen“, schreibt das Pfarramt auf seiner Internetseite.

„Wir organisieren das, aber die Anfrage ist bis jetzt nicht so groß“, sagt Ulrike Schmidt. Die Pfarrsekretärin in Weißensberg glaubt, dass die meisten von der eigenen Nachbarschaft und von Angehörigen versorgt werden.

Das bestätigen auch Gemeinderäte in Hergensweiler. „Was Hergensweiler gerade auszeichnet, ist der persönliche Helferkreis“, sagt Gemeinderat Frank Wawrzyniak. Das seien Nachbarn und Bekannte, die sich untereinander unter die Arme greifen. „Diese Hilfe ist keine Vollversorgung sondern eher punktuell wie beim Einkaufen etwas für den anderen mitzubringen.“

Für Größeres koordinieren die Gemeinderäte eine Nachbarschaftshilfe „für die Mitmenschen, die ihr Zuhause nicht verlassen können oder wollen und niemanden haben, der sich um sie kümmert.“ Auf der Internetseite der Gemeinde Hergensweiler ist jeder Gemeinderat für bestimmte Bereiche mit seiner Telefonnummer aufgelistet. „Wir wollen nur die Ergänzung zur normalen Nachbarschaftshilfe sein und keine Konkurrenz zu ihr“, sagt Wawrzyniak. Diese direkte Nachbarschaftshilfe aus dem Umfeld funktioniere nach wie vor sehr gut. „Das ist der Vorteil auf dem Land.“ Der gebürtige Berliner ist froh, dass er hier wohnt. „In der Großstadt wäre das jetzt anders.“ Bei Wawrzyniak laufen alle Fäden zusammen. Er hat einen Überblick über die Inanspruchnahme des Angebots. Es gibt Menschen, die Hilfe von Freiwilligen brauchen. Er berichtet über Helfer, die Gassi gehen oder Medikamente in der Apotheke besorgen. „Es sind viele Bereiche abgedeckt, da sind wir ganz gut aufgestellt.“

Alfred Biesenberger koordiniert den Bereich um die Kemptener Straße. „Hier sind einige unterwegs, um beim Einkaufen zu helfen.“ Und es sei sehr erfreulich, wie viele Freiwillige sich in Hergensweiler gemeldet hätten, sagt das Mitglied des Gemeinderats. „Das sind Leute querbeet.“ Insgesamt haben sich 25 Personen gemeldet, um bei Erledigungen mit anzupacken. Da gäbe es die Apothekenhelferin, einen Freiwilligen für landwirtschaftliche Arbeit und viele, die ihr handwerkliches Geschick anbieten.

Christoph Hess ist für Oberholz, Scheidenweiler sowie Schillers zuständig. Noch sei da nicht viel los. Auch er sagt: „Auf dem Land ist das so, dass man Hilfe hat.“

Wawrzyniak will auf den Dorfbus aufmerksam machen, den man nutzen könne, um zum Beispiel Rollstuhlfahrer zum Arzt zu fahren. Noch wurde er nicht in Anspruch genommen.

Auch für Unternehmer gibt es Hilfe. Bürgermeister Wolfgang Strohmaier erstattet Gewerbetreibenden aus Hergensweiler, die einen Lieferdienst machen, aus Solidarität die Kosten für eine Kleinanzeige im Amtsblatt. Trotz der allgemein geringen Nachfrage bittet Gemeinderat Frank Wawrzyniak: „Gerne können sich noch mehr Freiwillige bei den Koordinatoren melden, denn es kann sein, dass es situationsbedingt in der nächsten Zeit eine stärkere Nachfrage nach Helfern gibt.“

Auch wenn er hofft, dass Hergensweiler das nicht braucht.