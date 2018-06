Die Weichen für die Wahl haben die Verbandsräte des Abfallzweckverbands Kempten bereits vor einem Jahr: Damals beschlossen sie, dass künftig auch Nicht-Politiker in der Verbandsversammlung sitzen dürfen. So ist jetzt der Weg frei dafür gewesen, den langjähigen Verbands- und Aufsichtsratsvorsitzenden Gebhard Kaiser auch nach seinem Ausscheiden als Oberallgäuer Landrat wieder an die Spitze des ZAK und seiner Tochtergesellschaften zu wählen. Stellvertreter sind der Lindauer Landrat Elmar Stegmann und der neue Kemptener Oberbürgermeister Thomas Kiechle.

„Es waren damals harte Zeiten, als Gebhard Kaiser 1990 den ZAK übernommen hat“, erinnerte Stegmann in der ersten Verbandsversammlung der neuen Legislaturperiode. Damals drohte das Aus der Kemptener Müllöfen, Sperrmüll blieb tagelang in den Straßen des Verbandsgebiets liegen. Das Müllchaos linderte Kaiser, damals Landtagsabgeordneter, mit seiner Idee, einen Teil der Abfälle nach Frankreich zu transportieren.

Kaiser habe sich über zweieinhalb Jahrzehnte nicht nur um den soliden Aufbau des Zweckverbands für Abfallwirtschaft Kempten (wie der ZAK offiziell heißt) gekümmert. Er habe vielmehr auch dazu beigetragen, den Wandel des ZAK von Abfall-Entsorger zum Energie-Versorger zu schaffen, so der Lindauer Landrat, als er Kaiser für die Wahl zum Verbandsvorsitzenden vorschlug. Die Kollegen am Tisch musste er nicht lange überreden: Ohne Gegenstimme wählten sie den bisherigen ZAK-Chef für weitere drei Jahre zum Verbands- und Aufsichtsratsvorsitzenden.

Dem Zweckverband für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK) gehören die beiden Landkreise Lindau und Oberallgäu sowie die kreisfreie Stadt Kempten an. Insgesamt leben dort rund 295000 Menschen.