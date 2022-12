Der „Weltmeister“ der Blockflöte kommt wieder nach Lindau

Maurice Steger hat durch seine lebendige Art, die Blockflöte zu spielen, dieses Instrument völlig neu positioniert. An der vordersten Bühnenkante der weltweit besten Konzertsäle setzt Steger in puncto Ausdrucksstärke und Virtuosität allem bisher Bekannten die Krone auf: Fetzige Koloraturen, herausgeschleuderte Spitzennoten, lyrische Klang-Honigströme und federleichte Tanzpassagen wirft er stets mit bedingungsloser Hingabe dem Publikum entgegen, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Für das Programm „Suite Italienne“ tauchen Steger und das vor Spielfreude berstende Ensemble Chaarts am Montag, 9. januar, um 19.30 Uhr im Theater Lindau ein in die Heiterkeit und Lust italienischer Lebensart barocker Manier, mit romantischen Seufzern und rhythmisch federnden Tanzsuiten. Musikalische Feinkost bieten dabei neue Versionen bekannter Werke von Bach und Strawinsky mit konzertierenden Solostimmen. Karten gibt es unter Mail theaterkasse@kultur-lindau.de oder Telefon 08382/ 9113911.