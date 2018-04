„Der Weg zur Versöhnung führt über den eigenen Schatten“

Was es mit Versöhnung auf sich hat und wie der Zivile Friedensdienst (ZFD) in den Krisengebieten der Welt agiert, das hat der Sozialwissenschaftler und Mitbegründer der zivilen Friedensdienstes in Deutschland Tilman Evers im Vortrag „Wege zur Versöhnung – Ziviler Friedensdienst im Spannungsgebiet“ gut 40 Interessierten aufgezeigt.

Dass Versöhnung ein äußerst komplexes Thema ist, in das psychologische, kulturelle, ethische und soziologische Aspekte ebenso hineinwirken wie politische und wirtschaftliche Interessen, darauf bereitete der Soziologe Tilman Evers die gut 40 Interessierten in den Friedensräumen vor, als er gleich zu Beginn seines Vortrags klarstellte: „Versöhnung wird zum Thema durch seine Kehrseite.“ Und erklärte, „Wege zur Versöhnung beginnen im rauen Gelände der Entzweiung und können deshalb sehr steinig sein.“ Wie steinig sie sein können, erklärte er am Beispiel Kolumbiens, dessen Bürgerkrieg „der älteste gewalttätige Konflikt der Erde“ war. Bis zu seinem Friedensschluss 2016 starben unendliche viele Menschen, wurden verschleppt oder vertrieben.

„Wege zur Versöhnung sind oft mühsame Prozesse“ erklärte er die Lehre aus dem Kolumbien-Konflikt, die für Konflikte aller Art steht. Der allererste Schritt zur Versöhnung sei jedoch immer der Weg aus der Gewalt, also die Niederlegung der Waffen. Wichtig sei auch das Wissen darum, dass „in Versöhnungsprozessen der angestrebte Friede in Widerspruch zur Gerechtigkeit stehen kann“. Im Falle Kolumbiens treffe das auf die Straffreiheit der Guerilla zu. Solche Widersprüche würden aber gleichsam die Gefahr in sich bergen, dass sie wiederum neue, manchmal sogar noch unversöhnlichere, Konflikte nach sich zögen. Weil Ambivalenzen alle Bevölkerungsschichten durchdrängten, müsse zudem die Bereitschaft zur Aussöhnung überwiegen. Aber, so gab Evers trotz der erkennbaren linearen Gültigkeit der Lehre zu bedenken: „Jeder Konflikt ist anders. Deshalb sind die Wege zur Versöhnung unterschiedlich.“

„Der Geist des Nichtverletzens“

Nach einem theoretisch-philosophisch-psychologischen Diskurs durch die Versöhnung, bei der Evers darlegte, dass Versöhnung nichts sei, was man moralisch sollen müsste und fordern könnte, sondern wollen müsse, kam er zu dem Schluss: „Der Weg zur Versöhnung führt über den eigenen Schatten.“ Und durch Demut und Scham. Besonders, wenn es um ethnopolitische Konflikte zwischen Großgruppen gehe. Um Hass und Gewalt zu überwinden, bräuchte es deshalb oftmals Dritte von außen, die nichts mit dem Konflikt zu tun haben. Ein solcher „Vermittler“ sei der ZFD, bei dem die Versöhnung im Mittelpunkt stehe und der mit seinen ausgebildeten Experten in 40 Ländern tätig ist. „Es geht nicht darum, Konflikte zu vermeiden, sondern Gewalt“, erklärte der Mitbegründer die Ziele des ZFD.

Für Evers geschieht Versöhnung jedoch beim einzelnen Menschen. „Im Inneren hat Versöhnung zu tun mit Schuld und Reue.“ Und das vielleicht nur als „ein zu erreichender Zustand“ auf dem Weg des menschlichen Miteinanders. Ein langer, steiniger Weg mit jeder Menge Möglichkeitsräumen, die in persönlichen Beziehungen, auf gesellschaftlicher Ebene wie auch im internationalen Machtgefüge auftreten. Deshalb müsse stets „der Geist des Nichtverletzens“ gelten.