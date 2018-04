Der Weg zurück in Arbeit kann auch bei 60-Jährigen gelingen

Es gibt eine Zahl in den Monatsbilanzen der Lindauer Arbeitsagentur, die sich kaum ändert: die jener Arbeitsloser, die 55 Jahre oder noch älter sind. Zwar klagen Betriebe und Unternehmen im Kreis Lindau über fehlende Mitarbeiter. Doch noch viel zu selten gibt eine Firma Älteren eine Chance. Dabei ist Agenturleiterin Susanne Müller-Koberstein überzeugt: Auch diese Menschen können noch einiges leisten – wenn sie eine Chance bekommen. Das will sie Personal- und Firmenchefs mit positiven Beispielen beweisen.

Eines davon ist Beate Funke-Zobel. Die heute 61-Jährige hatte mit 15 Jahren ihre Lehre als Augenoptikerin begonnen, war später angestellt im Betrieb ihres Mannes und zog gleichzeitig ihre Kinder groß. Als der Nachwuchs flügge wurde, hat sie mit Anfang 40 in einem völlig anderen Berufsfeld Fuß gefasst. Bis die Gesundheit nicht mehr mitspielte. Zwar erholt sie sich wieder. Doch mit Mitte 50 kann sie noch so viele Bewerbungen schreiben: „Sie sind zu alt für uns“, das habe sie immer wieder in den Absagen zu hören bekommen, schildert die Frau im Gespräch mit der LZ.

Aufgeben wollte sie aber nicht: „Ich will doch arbeiten, und vor allem möchte ich mit Menschen arbeiten.“ Die Arbeitsagentur nimmt die Frau in ein spezielles Projekt auf: Dort kümmern sich die Vermittler viel intensiver um ihre Kunden, investieren viel Zeit in Gespräche. Vermittler Helmut Maczek wird für Beate Funke-Zobel zuständig. Empfiehlt ihr vor allem, erst einmal an einem EDV-Basiskurs teilzunehmen. Das Thema Computer war bis zu jenem Zeitpunkt für Funke-Zobel absolut fremd: „Ich habe immer alles von Hand gemacht, Kassenführung genauso wie Buchhaltung”, blickt sie zurück. Und sie sei heilfroh gewesen zu sehen, dass die allermeisten Kursteilnehmer auch keine Ahnung hatten, wie man einen PC einschaltet. Oder wie man auf dem Computer eine korrekte Bewerbung schreibt.

Drei Monate lang besuchte sie jeden Vormittag von Montag bis Freitag diesen Kurs. „Für viele ist das schon die erste Hürde, da überhaupt durchzuhalten“, weiß Müller-Koberstein. Für Funke-Zobel war das kein Problem. Man könnte sagen, sie fängt Feuer: „Zehn Tage nach dem Kursbeginn stand schon ein Laptop in meiner Wohnung“, schmunzelt sie rückblickend. Und natürlich habe sie die Chance genutzt, anschließend einen Aufbaukurs zu absolvieren.

Personalchefs müssen auch mal Mut zeigen

„Frau Funke-Zobel kennt sich heute mit Excel besser aus als ich“, stellt die Agenturleiterin anerkennend fest. Für Vermittler Maczek ist es zwar dennoch eine Herausforderung gewesen, den richtigen Arbeitsplatz für seine Kundin zu finden. Doch letztlich hat's geklappt. Die rund vier Jahre Arbeitslosigkeit hat Beate Funke-Zobel hinter sich gelassen: Trotz ihrer gut 60 Jahre hat sie endlich einen unbefristeten Arbeitsvertrag erhalten – sie arbeitet heute als Hauswirtschafterin in einer Familie.

Für die Leiterin der Lindauer Arbeitsagentur ist das der Beweis, dass es bei älteren Arbeitslosen zwar auf Geduld ankommt, dass Vermittler Wissen und Talente herausfiltern müssen, dass es den Willen braucht, wieder arbeiten zu wollen und sich dafür auch auf Weiterbildungen einzulassen. Aber es ist nach Müller-Kobersteins Worten auch wichtig, dass Arbeitgeber den Mut haben, älteren Kräften eine berufliche Chance zu geben. Das erhofft sich die Lindauer Agenturleiterin nun auch für viele der anderen 240 Arbeitslosen, die ihren 55. Geburtstag schon hinter sich haben.