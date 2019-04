Der Wald beim Lindauer Trimm-dich-Pfad ist immer noch gesperrt

Von Aalener Nachrichten

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Freitagabend verletzt worden. Eine 28-Jährige schwer, ein 35-Jähriger leicht.

Die 28-Jährige war gegen 20.55 Uhr auf einem gesperrten Verbindungsweg zur B290 unterwegs. Als sie dann in diese in Richtung Aalen einbiegen wollte, übersah sie einen von Ellwangen her kommenden 31 Jahre alten Autofahrer. Dieser war nach Zeugenaussagen deutlich zu schnell unterwegs und so kollidierten die beiden Fahrzeuge auf der B290 im Kreuzungsbereich.