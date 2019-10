Bei der SG Lindenberg/Lindau gibt es eine Woche vor Ligastart noch einige Baustellen: Ein neuer Trainer muss gefunden werden. Die Ordnung im Spiel muss wieder stabilisiert werden. Die verbliebenen Routiniers müssen Verantwortung übernehmen und die Jungen an das Niveau im Seniorenbereich heranführen. Lauter fordernde, aber auch spannende Aufgaben, schreibt die SG in einer Pressemitteilung und zitiert eine alte Weisheit: „Teams wachsen an ihren Niederlagen und nicht an ihren Siegen.“

Mit einer deutlichen 3:12-Schlappe im Gepäck, musste die SGLL die Rückfahrt aus Germering antreten. Wie erwartet konnten einige Stammspieler die lange Auswärtsfahrt nicht mit antreten. Im Kader standen somit nur drei nominelle Verteidiger. Dabei waren aber vier Nachwuchsspieler, die alle ihr erstes Pflichtspiel bei den Senioren absolvierten. Ihnen war die Höhe der Niederlage allerdings nicht anzulasten. Verantwortlich war ein spielerisch und taktisch deutlich überlegener Gegner, heißt es in einer Pressemitteilung der SGLL. Ein Gegner dem auch anzumerken war, dass in Sachen Aufstieg heuer nichts dem Zufall überlassen wird.

Das 1:0 gleich zu Beginn des Spiels, nach schönem Alleingang von Elia Feistle, war für die SG erfreulich – aber eben eine Einzelaktion. Nach dem Ausgleich der Gastgeber verlor man die Ordnung. Der Gegner wusste das zu nutzen und spielte über schöne Kombinationen ein ums andere Mal einen der ihren im Slot frei. Gegen die platzierten Schüsse war dann selbst der gute Dominik Hattler im Tor der SG machtlos. So stand am Ende von Drittel eins ein beachtliches 6:1 für die Gastgeber auf der Anzeigetafel.

In Drittel zwei lief es dann etwas besser, die Zuordnung stimmte wieder mehr. Dabei darf allerdings nicht verkannt werden, dass die Wanderers wohl einen Gang zurückgeschaltet haben. So stand es nach den zweiten zwanzig Minuten 8:1 für das Heimteam.

Das sollte sich zu Beginn des Schlussdrittels wieder deutlich ändern. Innerhalb von nur drei Minuten erzielten die Gastgeber vier weitere Treffer. Danach ließen sie es für den Rest des Drittels ruhiger angehen. Die SG bekam dadurch wieder mehr Zugriff. Die jungen Spieler konnten einige Akzente nach vorne setzen und zeigten trotz der hohen Niederlage eine beherzte Leistung. So gelangen noch zwei Treffer durch Michael Wellenberger zum Endstand von 3:12.