Der TSV Oberreitnau steht ohne Vorsitzenden da

Um 21.59 Uhr musste Werner Assner die Mitgliederversammlung des TSV Oberreitnau am vergangenen Montag im Angesicht einer bitteren Wahrheit schließen: Der 92 Jahre alte Sportverein steht ohne ersten Vorsitzenden da. Die vorangegangenen zweieinhalb Stunden hatten trotz aller Appelle der scheidenden Vorsitzenden Brigitte Schmid an die 54 versammelten Mitglieder keine Person an der Spitze hervorbringen können. Niemand ließ sich zur Wahl aufstellen. Auch die Wahl des Kassiers war zunächst eine Hängepartie, ehe sich dann doch noch Susann Woller breitschlagen ließ. Ihr Mann Uwe Wollner ließ sich noch einmal zum Schriftführer wählen.

Der TSV stünde jetzt gänzlich führungslos da, wenn nicht der zweite Vorsitzende Werner Assner sich bereit erklärt hätte, die Verantwortung für den mehr als 800 Mitglieder zählenden Verein bis zu nächsten außerordentlichen Mitgliederversammlung zu übernehmen. „Doch danach ist Schluss“, stellte auch Assner unmissverständlich klar. Zuvor hatten der Schatzmeister Werner Lorenz und die Vorstands-Chefin Brigitte Schmid bekräftigt, es sei an der Zeit, andere Leute an die Vorstandsposten zu lassen. Nur: Den Job will offenbar keiner machen. Und ob sich daran bis zum 10. Juni etwas ändert, ist ungewiss.

Dabei ist der Verein quicklebendig und aktiv, wie sich bereits am Bericht von Brigitte Schmid erkennen ließ: Viele sportliche Erfolge in den 27 Gruppen der unterschiedlichsten Disziplinen drücken das überdeutlich aus. „Wir können stolz auf das sein, was hier geleistet wird“, sagte Schmid und lobte das Engagement der Mitglieder, die Events wie das Seehafenfliegen oder den Drei-Länder-Marathon erst möglich machten. Doch bei aller Anerkennung waren in den Wortmeldungen der Übungsleiter doch auch die Probleme des Vereins deutlich wahrzunehmen. Im Bereich Fußball, wo es an Trainern mangele, fürchtet Jugendleiter Rainer Müller sogar, dass im kommenden Jahr womöglich nur noch halb so viele Mannschaften betreut werden können. Ähnliches ließ sich aus dem Bereich des Kinderturnens vernehmen, wo es ebenso an Übungsleitern fehle.

Wie tief der Verein bei trotz der aktuellen Probleme im Ort verankert ist, und welche Tradition er inzwischen hat, zeigten auch die Ehrungen. Gleich sieben Mitglieder sind bereits seit 40 Jahren dabei, eines seit 50, Gudrun Klauber und Lore Schneider sogar seit 60 Jahren. Anni Grammel hat es inzwischen schon auf 65 Jahre Mitgliedschaft gebracht.

Der Verein steht auch finanziell gesund da – wie Kassier Werner Lorenz berichtete. Zwar steht ein kleines Minus von rund 2000 Euro in der Bilanz des abgelaufenen Jahres, allerdings hat der Verein einen Wasserschaden zu verkraften gehabt, der mit mehr als 7600 Euro zu Buche schlägt. Das ansonsten solide Zahlenwerk und die Anerkennung für die Arbeit des scheidenden Vorstandsteams machten die einstimmige Entlastung durch die Mitglieder zu einer rasch abgehandelten Formalie. Auch der Beschluss, den Beitrag für Kinder seit 2006 erstmals von 24 auf 26 Euro zu erhöhen, erfolgte ohne Gegenstimme.

„Ich bitte jeden, zwei Leute anzusprechen“

Ins Stocken geriet die Versammlung umso mehr beim Tagesordnungspunkt Neuwahlen. Zum Schluss waren alle Mühen umsonst: Bis auf Weiteres fehlt der erste Vorsitzende im Verein. „Ich bitte jeden hier im Vereinsheim, zwei Leute anzusprechen“, appellierte Brigitte Schmid. In der Diskussion entstand die Idee, die Aufgaben in Zukunft auf mehrere Schultern zu verteilen und zu diesem Zweck bis zu vier Vorsitzende zuzulassen. Zwar müsse man die Satzung dazu erst ändern, doch viele Mitglieder brachten zum Ausdruck, dass sie unter solchen Vorzeichen bessere Chancen sehen, die Vereinsspitze wieder komplett zu machen.

Wenn das nicht gelingt, könnten die Konsequenzen düster sein. Scheitert auch am 10. Juni die Wahl, und tritt auch Werner Assner wie angekündigt zurück, müsste von Amtswegen ein Betreuer bestellt werden. Der würde den Verein juristisch am Leben halten und solange außerordentliche Mitgliederversammlungen einberufen, bis entweder doch noch ein Vorsitzender gefunden wird oder der Verein nach einem Jahr ohne Führung vor der Auflösung stünde. „Aber das kann, das will ich mir gar nicht vorstellen. Der TSV wird nicht aufgelöst!“, sagte Brigitte Schmid kämpferisch.