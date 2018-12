Der TSV Lindau bleibt Tabellenvorletzter

Nichts Zählbares geholt hat der TSV Lindau in der Handball-Bezirksklasse am Samstagabend gegen den TV Weingarten. Am Ende unterlag der Tabellenvorletzte dem TV Weingarten vor heimischer Kulisse mit 18:23 (6:7). Damit verharren die Mannen von TSV-Betreuer Andreas Weidmann auf Rang elf.

Zur Weihnachtspause verbuchen die Lindauer, bei zwei Siegen, somit schon neun Niederlagen. Durch den gleichzeitigen, überraschend anmutenden Heimsieg der ebenfalls abstiegsgefährdeten SG Ulm&Wiblingen II gegen die HSG Langenargen/Tettnang hat der TSV zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Rund 60 Besucher der Partie in der Lindauer Dreifachhalle sahen eine torarme erste Halbzeit, in welcher die Gastgeber nach fast genau einer Viertelstunde durch Robert Broszio mit 5:2 in Führung gingen, kurz vor der Pause jedoch den Gegentreffer zum 6:7 hinnehmen mussten. Nach Wiederanpfiff glich Broszio zum 7:7 aus, die Hausherren schöpften neue Hoffnung.

Dann folgten die „Maximilian-Schoch-Spiele“: Der Gästespieler, Topscorer des Abends in Lindau, traf binnen kurzer Zeit dreimal hintereinander – womit Weingarten auf 12:9 und zehn Minuten vor Spielschluss gar auf 20:14 davonzog.

Praktisch bedeutete dies die Vorentscheidung in dem letzten Bezirksklassespiel vor Weihnachten. Zwar kamen die Lindauer in der 54. Minute durch Siemon Wiedrich nochmals auf 17:21 heran. Mehr war für den Tabellenvorletzten am Bodensee jedoch nicht mehr drin.