Der Thermen-Grundstein wird gelegt

Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker und der Investor und Betreiber der Therme Lindau, Andreas Schauer, laden am Donnerstag, 18. Juli, um 16 Uhr die Bevölkerung zur Grundsteinlegung der Therme Lindau ein. Einer Pressemitteilung zufolge geben Ecker und Schauer dann auch einen Einblick in den aktuellen Bauablauf, zu dem auch klagende Nachbarn und steigemnde Baukosten gehören.

Nach dem Spatenstich im Juli letzten Jahres erfolge nun nach der Fertigstellung des Kellers gut sichtbar die Grundsteinlegung in der späteren Eingangshalle der Therme. Noch in diesem Jahr soll der Rohbau stehen. Richtfest ist für Dezember 2019 geplant, schreibt die Baufirma weiter. „Sollten keine Wetterkapriolen, Hochwasser oder Unvorhergesehenes dazwischenkommen, wird die Therme bis Ende Dezember 2020 fertiggestellt“, kündigt Investor Andreas Schauer an.

Die Therme Lindau entsteht direkt am Ufer des Bodensees mit freiem Blick auf die Alpen. Das Bäderensemble soll nach Fertigstellung neuer Anziehungspunkt in der Tagungs- und Tourismusstadt Lindau werden, um für Gäste dann auch in der kalten Jahreszeit attraktiver zu sein

Die Therme Lindau wird zwölf Saunen und Dampfbädern, innen und außen, haben. Darunter zwei Textilwellness-Angebote. Somit habe die Therme die mit Abstand größte Saunaanlage am Bodensee, schreibt das Unternehmen weiter. Zu den Wasserattraktionen soll eine große Wasserhöhle mit integriertem Solebecken gehören

Die Therme wird den Lindauern zusätzlich ganzjährig ein attraktives Sport- und Familienbad mit 25-Meter-Sportbecken, Wildbach, Rutsche, Lehrschwimmbecken und Kleinkindbereich bieten. Zudem werten ein 50-Meter-Sportbecken und ein zweiter Pool mit Poolbar das Strandbad auf. So soll die Therme Lindau den Ansprüchen verschiedenster Nutzergruppen gerecht.

Die Gesamtinvestitionskosten der Therme Lindau inklusive Parkplatz betragen laut Pressemitteilung 42 Millionen Euro. Davon trage die Stadt direkt 14,4 Millionen für das Sport- und Familienbad, dessen Eigentümerin sie auch bleibe, jedoch auch von Baunuternehmer Schauer&Co. als Generalübernehmer gebaut und später betrieben wird.

Das Projekt Therme Lindau wird von der Firma Reisch als Totalunternehmer umgesetzt. Bauablauf und Bauabwicklung seien im Plan. Vorab hatte es durch Berücksichtigung von Anforderungen der Bauökologie eine kurze Verzögerung gegeben. Der Bereich Tiefhof/Anlieferung wurde verlegt und der Fluchtweg Eissporthalle war zu beachten. Im Mai 2019 erfolgten bereits die Fertigstellung der Decke über das Untergeschoss und die Modellierung der Ausgleichsfläche. Im Juni wurden Becken und Wände im Erdgeschoss erstellt. Im Juli und August sollen Wände im Erdgeschoss eingezogen und die Decke über dem Erdgeschoss fertiggestellt werden.

Im September 2019 sollen Wände und Stützen im Obergeschoss entstehen und die Fassadenarbeiten beginnen. Im Oktober 2019 soll die Decke über dem Obergeschoss (Dach) fertiggestellt werden. Für November 2019 ist die Dachabdichtung geplant, sodass das Gebäude im Dezember dicht wäre.

Baukosten steigen

Bei den Kosten habe sich bisher „keine dramatische Erhöhung ergeben“, schreibt das Baunternehmen weiter. Allerdings seien die Kosten infolge der derzeitigen Baupreisentwicklung gestiegen, vor allem im Bereich der technischen Gewerke. Höhere Kosten entstünden demnach auch durch Auflagen aus der Baugenehmigung, wie zum Beispiel die auferlegte ökologische Baubegleitung.

Was die Barrierefreiheit der Therme betreffe, würden noch Optimierungen in Abstimmung mit Anton Ziegler, Interessenvertreter von Menschen mit Behinderung, umgesetzt. So sei eine zweite Rampe für Rollstuhlfahrer zum Gebäude geplant. Rampe eins befindet sich auf der Ostseite und ermöglicht den Zugang von den Behindertenparkplätzen. Rampe 2 führt von der Westseite zum Haupteingang und ist vom Bus aus sehr gut erreichbar.

Geplant seien auch Abstellflächen für Rollstühle im Strandbadgebäude sowie ein rollstuhltauglicher Weg von der Umkleide des Strandbads zum Ufer. In den See gelangen Rollstuhlfahrer über die vorhandene Betonrampe, die noch entsprechend angepasst wird. Den Rollstuhlfahrern unter ihren Gästen werde die Therme Lindau wassertaugliche und schwimmfähige Rollstühle anbieten.

Nachbarn klagen

Mit klagenden Nachbarn strebe die Therme eine Übereinkunft an. Der Investor und Betreiber der Therme habe hierfür einen konstruktiven Weg und Konzepte erarbeitet, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen. Die finalen Abstimmungen liefen derzeit mit der Stadt, den Nachbarn und dem Betreiber. „Wir freuen uns sehr auf dieses Projekt. Die Mühen werden sich lohnen und den manchmal etwas ruppigen Weg entschädigen!“ sagt Andreas Schauer.