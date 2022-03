Der Termin für die persönliche Arbeitslosmeldung kann online vereinbart werden

Die persönliche Arbeitslosmeldung in der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen ist ab 1. April in den Agenturen und in vielen Geschäftsstellen zum Wunschtermin möglich. Wartezeiten in den Eingangsbereichen der Agenturen lassen sich somit vermeiden. Es können zudem viele weitere Kundenanliegen mit der Terminbuchung geklärt werden. Seit Mitte letzten Jahres besteht die Möglichkeit, im Rahmen der Online-Arbeitssuchendmeldung einen Termin für ein Erstgespräch (persönlich oder als Videoberatung) zu buchen. Seit dem 1. Januar 2022 ist zudem im Rahmen der Online-Arbeitslosmeldung die Online-Buchung eines Termins für ein Beratungsgespräch möglich. Aufgrund des positiven Kundenfeedbacks werden in einigen Agenturen aktuell weitere Angebote getestet, beispielsweise Fragen rund um das Arbeitslosengeld, Weiterbildungsmöglichkeiten und die Studien- sowie Ausbildungsberatung.