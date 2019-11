Der Tabellenführer stolpert: Die SG Lindenberg/Lindau 1b verliert gegen Türkheim

Eishockey-Bezirksligist SG Lindenberg/Lindau 1b hat im Heimspiel gegen den ESV Türkheim zu viele Chancen liegen gelassen und mit 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) verloren. Es war die zweite Saisonniederlage für die Spielgemeinschaft.

Für Spielertrainer Fabian Lämmle war es „ein Spiel auf Augenhöhe“. Dass die SGLL dennoch verlor, machte der 34-jährige Verteidiger vor allem an einer Tatsache fest: „Leider war unsere Chancenverwertung schlecht.“

Vor 220 Zuschauern fand der Bezirksliga-Tabellenführer nicht gut in die Partie. Lämmle bemängelte „zu wenig Einsatz und Tempo“. Türkheim war die bessere Mannschaft und ging mit 2:0 in Führung. Das erste Tor kassierte die SGLL am Ende einer Unterzahl durch einen Schuss von der blauen Linie. Beim zweiten Tor spielte der Gegner seine Überzahl aus, als ein Spieler der SG gerade auf der Strafbank saß.

In der Pause stellte Lämmles Trainerkollege Zdenek Cech, der selbst nicht spielte, die Reihen um. Prompt wachte die SGLL auf, zeigte mehr Dampf und mehr Einsatz. Fünf Minuten nach Wiederbeginn verkürzte Manuel Merk mit einem schönen Schuss nach einem Bully im gegnerischen Drittel auf 1:2. Weitere gute Chancen ließen die Hausherren in dieser Phase allerdings liegen. Unter anderem wurde das leere Tor nicht getroffen. Kurz vor Ende des Drittels wurde dann nach zwei Checks von hinten eine Spieldauer-Disziplinarstrafe (34.) gegen einen Spieler der SG ausgesprochen. Dieser Platzverweis „hat uns etwas den Rhythmus genommen“, sagte Lämmle. Immerhin überstand sein Team die fünf Minuten Unterzahl unbeschadet.

Das Schlussdrittel war komplett ausgeglichen. Beide Seiten kamen zu Chancen. Die SG hatte einige Hochkaräter, ließ diese aber liegen, auch weil der Torwart der Gäste eine sehr gute Leistung zeigte. Die schlechte Chancenverwertung bestrafte Türkheim: Der Tabellenfünfte stellte nach einem Fehler beim Bully auf 3:1 und erhöhte auf 4:1, als die Heimmannschaft in der Defensive aufmachte. Das 2:4 durch Michael Wellenberger kam zu spät.

Die SGLL bleibt trotz der zweiten Niederlage Tabellenführer und hat am Wochenende spielfrei.