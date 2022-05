Der Start in die Saison ist geglückt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Trachten- und Heimatverein „D‘bayr. Bodenseer“ Lindau e.V. hatte in der letzten Woche die Gelegenheit, sich gleich zweimal zu präsentieren.

Beim Abschlussprojekt „Tradition trifft Moderne“ der Gastronomieklasse 11 der Berufsschule durften wir eine wunderbare kulinarische Reise eröffnen. 4 Paare in der historischen Bürgertracht und der Allgäuer Gebirgstracht zeigten drei schwungvolle Tänze aus Ihrem Repertoire. Nach einem Aperitif und der Begrüßung der Gäste ein schöner gelungener Auftakt zum anschließenden „bayrischen Menü“, das die Auszubildenden Ihren Gästen servierten. So einfach lässt sich Tradition mit Moderne verbinden.

Passend zum Auftritt am Seehafen lockte am Sonntag das schönste Wetter wieder viele Gäste und Einheimische an den See. Vor der schönen Hafenkulisse wechselte sich der Trachtenverein „D’bayr. Bodenseer“ Lindau e.V. mit dem Musikverein Aeschach-Hoyren ab, dem Publikum ein sehens- und hörenswertes Programm zu bieten. Nach langer Auftrittspause tat es allen Teilnehmern gut, wieder einmal ihr Können zu zeigen. Die Jugendgruppe, die Plattlergruppe und die Volkstänzer konnten mit verschiedenen Tänzen das Publikum begeistern. Mit viel Applaus wurden die kleinen und großen Trachtler für Ihre Tanzdarbietungen belohnt. Ein schöner Auftakt in die diesjährige Saison.

Wer uns verpasst hat, den begrüßen wir gerne bei unserem Trachtentag am 25. Juni auf der Insel. Mit Tänzen, Musik, Theater und Vorstellung unterschiedlicher Trachten bieten wir ein attraktives Bühnenprogramm zu unserem 115-jährigen Jubiläum.