Während am Schweizer Ufer so langsam die Lichter angehen, ein Fischer mit seinem Boot noch die Netze auslegt, schiebt ein laues Lüftchen das letzte Segelboot in Richtung Nonnenhorner Hafen. So schön ist der Sommer am Bodensee. Und er ist noch nicht vorbei: Nach einer kurzen Pause mit Regen kommt die Sonne ab Sonntag zurück – mit Temperaturen um die 25 Grad. Foto: Wolfgang Schneider