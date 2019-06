Der Sommer ist da: Gärtner pflanzen Palmen auf dem Kreisel an der Heidenmauer

Noch vor wenigen Tagen sah es am Kreisel an der Heidenmauer aus, als ob ein Meteorit eingeschlagen hätte, doch das war nicht die neue Bepflanzung. Es wurde nur Platz geschaffen für die Sommerbepflanzung. Kerstin Rogg und Rainer Göbel, sowie ihre Mitarbeiter und Azubi Daniel Zwetti, Felix Weber, Karl Berchtold, Thomas Merk und Patric Mühl haben die Palmen wieder aus ihrem Winterquartier geholt, in das vermeintliche Kraterloch gesetzt und pflanzen hier einen Stern um sie herum, bestehend aus Tagetes oder besser bekannt als Studentenblumen, Salvien und Begonien. Was schon Anklang gefunden hat, denn so manches Lob ertönte aus den vorbeifahrenden Autos: „Schön macht ihr das wieder!“, was die Gärtner von den Garten- und Tiefbaubetrieben Lindau natürlich freut. Foto: Christian Flemming