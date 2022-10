Der Pressesprecher der Stadt Lindau hört auf – Jürgen Widmer geht

Jürgen Widmer, der Pressesprecher der Stadt, wird nicht in die Stadtverwaltung Lindau zurückkehren. Dies teilte die Pressestelle am Freitag mit. Widmer möchte wieder in seinen alten Job zurückkehren.

„Herr Widmer möchte sich beruflich neu orientieren. Deshalb haben wir uns einvernehmlich auf einen Auflösungsvertrag geeinigt“, so Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons laut Pressemitteilung. Sie bedauere, dass mit Herrn Widmer der Stadt Lindau viel Wissen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit verloren geht. Zudem sei Widmer ein wichtiger Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung gewesen.

Widmer war seit 2015 Pressesprecher der Stadt. Aber auch schon in den vergangenen Monaten war er nicht mehr an seinem Arbeitsplatz tätig, da er einige Zeit als Sabbatmonate verbrachte.

Widmer will altem Beruf wieder nachgehen

„Während der vergangenen Monate reifte in mir die Erkenntnis, dass ich nach sieben Jahren im Dienste der Stadtverwaltung wieder in meinen alten Beruf als Journalist zurückkehren möchte“, wird der 59-Jährige in der Pressemitteilung zitiert. Wo er in Zukunft arbeiten wird, teilte die Stadt allerdings nicht mit

Vor seiner Zeit als Pressesprecher arbeitete er fast 25 Jahre als Redakteur für den Schwäbischen Verlag. Davon war er fünf Jahre Redakteur der Lindauer Zeitung.