Der Polarexpress kommt: Lindauer warnt vor Wintereinbruch am Wochenende

Mein Name ist Niklas Kaa , mein Hobby ist das Wetter und Klima. Ich beschäftige mich seit meiner Kindheit mit der Materie und bin im Umkreis dafür bekannt. Mit diesem Wetterbericht möchte ich alle Leserinnen und Leser informieren, aber auch ausdrücklich warnen: Die kommende Wetterlage wird dem Winterdienst wieder einmal alles abverlangen. Mein Appell: Nehmen Sie Ihre Aufgabe zum Schneeräumen auf den Gehwegen ernst und sorgen wir gemeinsam für die bestmögliche Sicherheit. Denken Sie an ausreichenden Frostschutz und vermeiden Sie unnötige und längere Fahrten.

Dauerfrost, kalter Nord- und Ostwind sowie ergiebige Schneefälle bis zum Bodensee herab: Zum dritten Advent kündigt sich eine hoch-winterliche Wetterlage an. Los geht es am Freitag, wenn Schneeflocken den Winter einläuten. Wie viel Schnee am Ende bei uns ankommt und wie lange die „Eiszeit” anhält, verrät der Lindauer Wetterfrosch Niklas Kaa.

Nach etlichen zu warmen Dezember-Monaten mit Temperaturen, die zum Teil die Zehn-Grad-Marke überschritten, bewegt sich der Dezember in diesem Jahr auf anderen Schienen. Bisher waren die ersten Tage des meteorologischen Wintermonats im deutschlandweiten Durchschnitt leicht zu kalt (minus 0,05 Grad), am Bodensee und im Raum Oberschwaben liegt die Abweichung zum Klimamittel bei plus 0,8 Grad.

Die Wetteraussichten bis zum dritten Adventssonntag

Der Winter kommt: Von Nord- bis Nordost strömt eisige Höhen- und Bodenkaltluft nach Mittel- und Osteuropa. Durch ein Tiefdrucksystem über Skandinavien kommt es in Kombination mit einem Italien-Tief zu kräftigen Niederschlägen, die ab dem Wochenende und in der kommenden Woche durchweg als Schnee niedergehen. Zudem drohen mit kaltem Nordostwind Schneeverwehungen.

Die einzelnen Tage im Überblick

Freitag, 9. Dezember: null bis drei Grad. Tagsüber ist der Himmel meist stark bewölkt, einzelne Niederschläge in Form von Schneeregen, nassem Schnee oder Graupel sind möglich und zu erwarten. Unmittelbar am Bodensee fällt teilweise noch Regen. Am späten Nachmittag und gegen Abend dann von Westen her aufziehender Schneefall mit entsprechender Glättegefahr und Rutschgefahr auf Straßen und Wegen.

Auf Lindaus Straßen könnte es am Wochenende glatt und rutschig werden. (Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

Samstag, 10. Dezember: minus eins bis plus zwei Grad. Ein großräumiges Schneefallgebiet hat am Samstag den ganzen Süden der Republik im Griff. Daher schneit es von morgens bis abends immer wieder, mitunter auch anhaltend und stärker.

Direkt an den Seeufern und am Hochrhein ist teilweise noch etwas Regen dabei. In den Abendstunden sinken die Temperaturen langsam in den Frostbereich. Es kann speziell abends und in der Nacht auf Sonntag zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Sonntag, 11. Dezember: minus vier bis null Grad. Passend zum Winterwetter mit den Schneefällen stellt sich zum dritten Advent am Sonntag im gesamten Vorhersagegebiet Bodensee-Oberschwaben-Allgäu Dauerfrost ein. Rund um den Bodensee liegen die Tageshöchstwerte bei minus zwei bis null Grad, in Teilen Oberschwabens und insbesondere im Allgäu bei minus vier bis minus zwei Grad.

Dazu fällt im Wechsel mit trockenen Phasen Schnee in unterschiedlicher Intensität. Es herrscht erhebliche Glättegefahr durch Schneematsch, Schnee sowie überfrierende Nässe. Einzelne Nebenstraßen könnten im Schnee versinken.

Die weiteren Aussichten

Nach dem winterlichen Adventswochenende bleibt das Winterwetter und legt zu Wochenbeginn noch eine Schippe drauf. Die Kälte intensiviert sich und bringt von Montag bis Mittwoch maximale Höchsttemperaturen von minus fünf bis minus ein Grad. Zur Wochenmitte verharren die Temperaturen weiterhin im Dauerfrostbereich.

Nachts ist sogar strenger Frost dabei: Reißt der Himmel mit funkelnden Sternen auf, sind Tiefstwerte von minus zehn bis minus 15 Grad möglich, in Muldenlagen sogar weniger bis unter minus 20 Grad. Sonst erwarten uns mit Wolken und Schnee mit minus drei bis minus neun Grad ebenfalls eisige Winternächte. Zusätzlich erwarten uns in der kommenden Woche weitere Schneefälle, die die Schneedecke anwachsen lassen.

Es ist als wahrscheinlich anzusehen, dass wir bis Montagmorgen im Landkreis Lindau Schneemengen von fünf bis 15 Zentimeter messen. In Staulagen (direkt am Pfänder, Allgäu) sind sogar mehr als 20 Zentimeter Neuschnee denkbar.