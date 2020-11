Der Plan steht: EV Lindau Islanders beginnen ihren Liga-Neustart am 4. Dezember

Für die EV Lindau Islanders geht es bald wieder um Tore und Punkte. Denn der Verein darf am 4. Dezember wieder in den Spielbetrieb der Eishockey-Oberliga einsteigen. Die Zwangspause wegen der vielen Coronafälle innerhalb der Lindauer Mannschaft endet mit einem Auswärtsspiel bei den Selber Wölfen. Anpfiff ist um 20 Uhr. Zwei Tage später steht dann ein Derby auf dem Programm. Am Nikolaustag (18 Uhr) duellieren sich die Islanders mit den ECDC Memmingen Indians .

Viel Zeit zur Vorbereitung auf diese Spiele haben die Lindauer aber nicht. Einige Spieler sind noch bis zum Ende dieser Woche krankgemeldet, sodass das Team von Coach Gerhard Puschnik aller Voraussicht nach erst in der ersten Dezemberwoche vollständig trainieren kann. Dennoch kehrt bei den Islanders wieder eine gewisse Routine ein. Die Spieler, das Trainer- und Betreuerteam verlassen entsprechend den unterschiedlichen Anordnungen der zuständigen Landkreise an ihren Wohnsitzen die Quarantäne.

Wie der Verein mitteilt, ist vor dem Neustart ein Check der kompletten Mannschaft inklusive Betreuerstab durch den Teamarzt eingeplant. Bei Personen, bei denen nach diesem Check noch Fragezeichen hinter einer Rückkehr stehen, werden weitere und noch intensivere Tests folgen. „Die Verantwortlichen der Islanders wollen alles unternehmen, um Spätfolgen aus dieser Infektionswelle bei Spielern und Betreuern zu vermeiden“, erklärt der EVL in seiner Pressemitteilung.

Konsequenzen hatte die Zwangspause der Lindauer auf den Spielplan. Weil am 12. November fast die komplette Mannschaft der Islanders von einer Infektionswelle der Corona-Pandemie erwischt worden war, wurden sieben Partien des EVL in Absprache mit dem Deutschen Eishockey-Bund (DEB) abgesagt. Nach Gesprächen mit allen Beteiligten stehen nun die neuen Termine vorbehaltlich weiterer Änderungen fest. Alle ausgefallenen Spiele werden bis in den März hinein nachgeholt. „Die Partien wurden so geplant, dass keiner der betroffenen Vereine Nachteile hat. Der Zusammenhalt und die Solidarität aller beteiligten Vereine der Oberliga Süd ist in dieser so außergewöhnlichen Saison bemerkenswert gut“, so der Club.

Das Heimspiel der Islanders gegen die Starbulls Rosenheim wird noch im Jahr 2020 nachgeholt und am Dienstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Eissportarena Lindau ausgetragen. Alle anderen ausgefallenen Begegnungen sollen im Jahr 2021 gespielt werden, angefangen mit dem Spiel der Lindauer in Regensburg am 6. Januar um 18 Uhr. Das Heimspiel gegen den SC Riessersee wurde nun für Dienstag, 19. Januar, um 19.30 Uhr angesetzt. Am 2. Februar um 19.30 Uhr wird dann der EV Füssen am Bodensee erwartet. Genau zwei Wochen später spielen die Islanders gegen den EC Peiting das Spiel, das für den 29. November angesetzt war. Sonntag, 21. Februar, duellieren sich die Lindauer ab 18 Uhr mit den Blue Devils Weiden. Das Auswärtsspiel beim SC Riessersee, das am 1. Dezember ausgetragen werden sollte, spielt der EVL am 2. März, um 20 Uhr.