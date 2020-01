Ein heiteres Stück über Freundschaft und Teamgeist, über Umweltbewusstsein und den Schutz von Lebensräumen, mit jeder Menge Slapstick und Livemusik wird jungen Besuchern ab fünf Jahren auf der Lindauer Hinterbühne geboten. Das Theaterstück „Der Pianist und das Murmeltier“ von Rebecca Selle und Thomas A. Welte wird am Dienstag, 28. Januar, um 10.30 und um 15 Uhr gespielt.

In „Der Pianist und das Murmeltier“ geht es laut Vorschau um einen verschrobenen Pianisten mit Rheuma, der dringend an Murmeltierfett gelangen muss. Das soll nämlich das beste Mittel gegen Rheuma sein. Leider ist solches nirgendwo mehr erhältlich, und so beschließt der Pianist, sich selbst auf die Jagd zu machen und in den Bergen ein Murmeltier zu erlegen. Wie sich herausstellt, sind Pianistenhände und -herz äußerst ungeeignet zum Jagen. Und das Murmeltier ist auch noch cleverer, frecher und niedlicher als erwartet. Als plötzlich doch geschossen wird, ist der Schrecken zuerst groß. Glücklicherweise wird schnell klar, dass Tier und Mensch lebendig sind, und sich sogar einiges zu sagen haben. Es wird gestritten, diskutiert, geweint, gelacht und am Ende findet das kluge Murmeltier sogar eine hilfreiche Alternative, sodass das Konzert doch noch stattfinden kann.

Die 50-minütige Geschichte wird spannend, feinfühlig und tragikomisch erzählt, mit viel Witz aber auch Zeit für ernste Momente und der Musik als tragendes Element.