Der Pfeffer ist die Lindauer Posaune

Der Lindauer Jahrmarkt ist auf jeden Fall ein reizvoller Anlass, nach Lindau zu kommen, allerdings nicht, wenn man währenddessen auf der Bühne steht und möglichst viel Publikum ins Zeughaus anziehen will. So erging es zumindest den Haiducken und Saitensprung aus Freiburg, was die Quantität der Zuhörer anbelangt.

Qualitativ aber hatten die beiden Gruppen aus dem Breisgau genau das Publikum, das sie wollten und brauchen: Ein Publikum, das sich von der Musik mittragen lässt, sich auf Fiddlersounds, Klezmer und Balkanrhythmen einlassen kann und die Füße nicht stillhalten will. Genau das bekamen die Zuhörer und Tanzwilligen im Zeughaus serviert und stiegen darauf ein. Mit Saitensprung sind die Haiducken derzeit auf Tour, mit Saitensprung lassen sie sich das Publikum „vorheizen“, erstmals auch in Lindau.

Für zwei der Haiduckenmusiker war das zum einen ein Heimspiel, zum andern eine Premiere. Denn zum ersten Mal standen Gitarrist und Arrangeur Mario Hamann und Posaunist David Heuß, das sind die beiden Lindauer Haiducken, auf der Bühne des Zeughauses, die sie bisher nur von unten kannten. Offensichtlich ein berauschendes Erlebnis, denn die Spielfreude war den beiden anzumerken.

Die Ergänzung der Bandbesetzung um die Posaune Davids zumindest bei Live-Auftritten kommt der Musik sehr entgegen, denn vor allem die Musik aus dem Balkan ist weitgehend auf Blechbläsersound aufgebaut, so dass die Posaune den Kontrabass der Haiducken ideal unterstützt und gleichsam den Pfeffer darstellt. Dieser Pfeffer tat nicht nur dem Balkan-Groove der Haiducken gut, auch bei den Stücken, die aus der Welt des Klezmers stammten, war diese Art der Würze sehr gut aufgehoben.

Die Freude über das Bühnenerlebnis der beiden Lindauer Haiducken übertrug sich offensichtlich auch auf ihre Mitmusiker, denn auch die hatten einen Heidenspaß, ebenso das Publikum. Nur wenige Stühle waren bereitgestellt, die allermeisten tanzten oder wippten zumindest in den Rhythmen mit. Wobei mehr Zuhörer dem Konzert sicherlich nicht geschadet hätten.

Auch die Vorband Saitensprung kommt aus Freiburg

Als Vorband hatten die Haiducken Saitensprung auf das Publikum angesetzt, eine Gruppe, die vorwiegend mit Louise Gillman und dem Gitarristen Michael Schwining in Duobesetzung unterwegs ist. Hier aber wurde das Duo mit Beuz Thiombane, Perkussion, und Aaroneous Goldsworth am Gitarròn, einer lateinamerikanische Bassgitarre, zum Quartett komplettiert, das mit frechen Texten und frecher Musik für eine lockere Atmosphäre sorgte und nach einer knappen Stunde die Bühne freimachte für die ebenfalls um einige Musiker gewachsenen Haiducken.

Neben der Stammbesetzung um Mario Hamann, Perkussionist Matthias Kombrink, Klarinettist Andreas Kinzelmann, Jörg Reinhardt am Akkordeon und Mutram Peters spielte Beuz Thiombane den Abend gleich durch, für einige Lieder gesellte sich dann noch Thomas Darscheid als Sänger dazu. Und eben David Heuß mit seiner Posaune. Und so wie sie im Zeughaus einheizten, kann sicher davon ausgegangen werden, dass sie nicht das letzte Mal auf der Lindauer Insel zu Gast waren.