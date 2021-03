Der neue Wirt der Lindauer Inselhalle kommt aus Ravensburg

Zum Saisonbeginn soll das Restaurant der Inselhalle wieder öffnen. Michael Hotz von „1881 Catering“ in Ravensburg übernimmt das Restaurant und die Bewirtung der Tagungshalle.

Knapp ein Jahr nachdem der frühere Wirt mit Beginn der Pandemie die Inselhalle verlassen hat, stellt die Lindau Tourismus und Kongress GmbH den neuen Wirt vor. Denn zu Beginn der Saison mit Gartenschau und Chagall-Ausstellung sollen auf jeden Fall die Plätze im Restaurant und vor allem auf der großen Terrasse am Kleinen See wieder bewirtet werden. Immerhin liegt die Terrasse am Rand der Gartenschau.

Tagungsgäste und Besucher von Veranstaltungen muss der neue Wirt in der Inselhalle vorerst wohl kaum mit Speisen und Getränken versorgen. Denn einen Tagungsbetrieb wird es wegen Corona heuer kaum geben. Die Verantwortlichen um LTK-Chef Carsten Holz hoffen, dass dies dem neuen Wirt die Chance gibt, zuerst das Restaurant richtig in Schwung zu bringen. Denn der Betrieb der Tagungs- und Veranstaltungshalle bringt besondere Schwierigkeiten mit sich, an denen das Team des ersten Wirts immer wieder gescheitert war.

Andererseits ist das gastronomische Angebot für den Erfolg der Inselhalle sehr wichtig. Deshalb hat die LTK in den Auswahlprozess viel Arbeit gesteckt. Am Ende eines zweistufigen Verfahrens hat die „1881 Catering GmbH“ aus Ravensburg die Vergabejury überzeugt.

„Wir sind froh, dass wir mit Michael Hotz und seinem Team einen professionellen und erfahrenen Gastronomiepartner gefunden haben, der mit uns an einem Strang zieht“, sagt Holz jetzt. Auch wenn Lindauer immer wieder die Lage des Inselhallen-Restaurants kritisieren, ist Holz überzeugt: „Mit der Inselhalle haben wir oberhalb der Promenade am Kleinen See einen Ort, der auch gastronomisch große Potenziale bietet.“

Die neuen Gastwirte der Halle wollen das Restaurant künftig „onu“ nennen. Das Wort steht für „gemeinsam und zusammen“ und kommt aus der afrikanische Sprache Igbo. Für Michael Hotz und das Team von „1881 Catering“ stehen laut Pressemitteilung der gemeinsame Genuss, das Teilen der Speisen bei Tisch, im Vordergrund: „Es geht nicht nur um Nahrungsaufnahme. Der gemeinsame Moment ist viel wichtiger. Unsere Gäste erwarten Speisen aus aller Welt mit Produkten aus der Region.“

Trotz des Lockdowns aller Gaststätten bemüht sich Hotz um Zuversicht: „Die aktuelle Lage ist aber auch eine Chance. Wir haben die Gelegenheit, die Zukunft zu gestalten. Gerade unter schwierigen Bedingungen.“ Er plant neben der Bewirtung der Tagungen und Veranstaltungen „eine hochwertige Gastronomie auch zum Mitnehmen“ und freut sich, „wenn die Menschen unsere Vision von ‚Streetfood‘ beim Schlendern über die Promenade entdecken“.

Dass in diesem Jahr in Lindau mit Gartenschau, Chagall-Ausstellung und Eröffnung viel geboten sein wird, soll dem neuen Gastroteam der Inselhalle den Start erleichtern. Denn an Beuchern auf der Insel wird es wohl nicht mangeln.

Michael Hotz ist in Ravensburg als Gastronom an mehreren prominenten Stellen bekannt geworden: Sein Weg führte als kurzzeitiger Geschäftsführer des „Waldhorn“, früher das erste Haus am Platz, über das Restaurant „1881“ in der Ravensburger Eissporthalle bis zum „Bärengarten“, der alljährlich im Sommer zum Epizentrum des Rutenfestes wird. Dort war Hotz nach einem Intermezzo im Frühjahr 2020 wieder ausgeschieden. „1881 Catering“ betreibt unter anderem die Betriebsrestaurants der IHK Bodensee-Oberschwaben und der CHG Meridian AG. Als Caterer ist Hotz bei kleinen privaten Dinners ebenso aktiv wie bei Events im Dornier Museum Friedrichshafen.