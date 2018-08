Der Musikverein ist startklar: Am Freitag wird o’zapft

Am Freitag beginnt das 53. Lindauer Oktoberfest. Der Innenausbau des Festzeltes und das Herrichten des Festgeländes sind längst in vollem Gang.

Aktuell riecht es frisch nach waldigem Grün: die Musikerfrauen Marion Paa, Rosa Mesmer, Erni Rode, Irma Brög, Ulli Meßmer, Elke Rieschl, Irmgard Pruy, und Sarah Reischl binden Girlanden aus Buchs und gemischtem Grün und dekorieren damit beispielsweise das Geländer der Bühne. Die meisten von ihnen machen das seit 13 Jahren, jedes Jahr und gern wieder. „Ich glaube es gibt wenige Festzelte, in denen so liebevoll von Hand gekranzt wird“, meint Elke Rieschl. Einige Musikanten schmücken zur gleichen Zeit das Zelt mit Hopfenranken und Dolden und an allen Ecken und Enden ist noch viel zu tun, bis es am Freitag um 19 Uhr heißen kann: „o‘zapft ist!“ und Wiesnwirt Ralf Hörger mit seinem Team die Gäste mit Wiesnschmankerln verwöhnen wird. Ganz neu ist in diesem Jahr Leberkäse aus original Lindauer Schüblingsbrät. „Ein Hochgenuss!“ verspricht er.