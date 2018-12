Der Michel mit dem goldenen Herzen

Bekannt ist Astrid Lindgrens Michel aus Lönneberga ja eigentlich als rotzfrecher Bengel, der seine Streiche im Tischlerschuppen verbüßen muss. Das Figurentheater Pantaleon hat allerdings das „goldene Herz“ des kleinen schwedischen Jungen erkannt und in seinem Stück „Michel feiert Weihnachten“ herausgekehrt. Herausgekommen ist dabei ein wundervolles Weihnachtsstück, für das sich einige der vielen, vielen kleinen Besucher der Lindauer Hinterbühne sogar persönlich bedankten.

Es wird dunkel auf der Hinterbühne. Sanfte Gitarrenmusik ist zu hören und plötzlich sind auch die quirligen Grundschulkinder mucksmäuschenstill. Dann tritt ein Mann herein, knipst das Licht über dem grünen Küchentisch an, stellt einen Topf vor das Fenster, zieht einen Löffel aus der Hosentasche und fängt an ihn zu polieren. „Ich bin Gustav Gustavsen“, stellt er sich vor und erzählt, dass seine Enkel, der Hans und die Gretel, bald zu Besuch kommen werden. Und weil Weihnachten ist, will er ihnen natürlich etwas schenken. Eine Geschichte nämlich. Und zwar als Theaterstück. Nur wisse er nicht so recht, ob das gut ankommt. Deshalb bittet er sein junges Publikum, ihm etwas von seiner Zeit zu schenken und einfach zuzuschauen. „Jaaaa“ rufen die Kinder und das Spiel beginnt.

Mit einer „Schnee“-Decke, die Gustavson über den Tisch legt und mit einem kleinen Köfferchen, das er unter dem Tisch hervorzieht. Und dann sind da Lina und Alfred, die sich foppen. Und Michel, der auf das „Dach“ des Hauses geklettert ist, obwohl ihm das sein Vater doch eigentlich verboten hat.

Unsichtbarer Spieler

So, wie sich im Nu das hausartige Bühnenbild auf der Hinterbühne zur winterlichen Landschaft mit dem Hof Kattult verwandelt hat, so schnell hat Schauspieler und Puppenführer Alexander Baginski den Figuren Leben eingehaucht, sie zu charakterstarken Persönlichkeiten werden und das junge Publikum ganz in die Geschichte eintauchen lassen. In diesen Szenen, in denen nur die Figuren, da zu sein scheinen, ist ihr Spieler unsichtbar. Erst wenn Gustavson als Erzähler fungiert, richtet er die Blicke wieder auf sich. Dabei geht Gustavson sowohl in die Interaktion mit den Figuren, als auch mit den Kindern und bezieht sie damit in das Spiel mit ein. Zugleich hält sich das Münchner Pantaleon Figurentheater bei seiner Inszenierung von Astrid Lindgrens bekannter Geschichte weitgehend ans Original. Anders ist nur, dass die Betonung nicht auf Michels Lausbubenart liegt, sondern auf dessen Hilfsbereitschaft und Gutherzigkeit. Denn die Botschaft des Stückes ist: „Anderen zu helfen – darauf kommt es an“.

Und genau das tut Michel. Dann nämlich, als Klein-Ida und er Essen in jenes Haus bringen, dessen zugige Ritzen mit Zeitungspapier ausgestopft sind und in dem Leute leben, die niemanden haben, der ihnen Heidelbeerkompott kocht und sie am Abend ins Bett bringt. Schnell begreift Michel, dass die Maduskan, „vor der alle Angst haben“, alles für sich behalten wird. Das leckere Weihnachtsessen samt der Zimtschnecken, was seine Mutter für die Armenhäusler zubereitet hat, und sogar den Schnupftabak für Alfreds Großvater. Als seine Eltern am ersten Weihnachtsfeiertag zum Käsekuchenessen ins Nachbardorf fahren, holen Alfred und er die Armenhäusler nach Katthult und bewirten sie mit allem, was die Speisekammer hergibt. Denn schließlich, so erkennt Michel, „die Verwandtschaft ist dick genug“. Und auf Alfreds Bedenken antwortet er: „Das ist kein Streich, das ist eine gute Tat.“

Doch Michel sorgt nicht nur für das Leibes-, sondern auch für ihr Seelenwohl: Mit einer wilden Schlittenfahrt, die Armenhäusler wie auch die Kinder im Publikum jauchzen lässt. „Und wisst Ihr, was ihnen am meisten Spaß gemacht hat? Das waren die Schanzen“, erklärt der Erzähler. Als dann die Eltern wieder nach Hause kommen, ist alles halb so schlimm. „Der hat nur Unsinn im Kopf“, findet der Vater zwar angesichts der geplünderten Speisekammer, aber die Mutter weiß: „Michel hat auch ein goldenes Herz.“

Das finden auch die Kinder. Aber vor allem finden sie eines: Dass das Geschenk, das Gustavson seinen Enkeln zu Weihnachten schenken will, ein ganz tolles ist.