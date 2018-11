„Der Mann der die Welt aß“ von Nis-Momme Stockmann heißt die neue Theater Kosmos Produktion. Premiere ist am Donnerstag, 15. November, um 20 Uhr.

Der smarte Mittdreißiger scheint ganz und gar den gesellschaftlichen Erwartungen zu entsprechen: Er profiliert sich in seinem Beruf, strebt nach Erfolg und Anerkennung und lebt in überdurchschnittlichen Verhältnissen. Von seiner Frau und seinen beiden Kindern lebt er getrennt, für eine Familie zu sorgen und Verantwortung als Vater zu übernehmen ist nicht so seines.

Doch die Welt dieses erfolgsverwöhnten Egozentrikers bricht zusammen, als er seinen Job verliert und sich um seinen dementen Vater kümmern muss. Einer, der immer nur gewonnen hat, findet in der Mitte seines Lebens mit aller Härte heraus, wie brutal sich das Dasein darstellen kann. Schließlich kann er nicht mehr zwischen Eigenverantwortung und ihm widerfahrendem Unrecht unterscheiden, und das Chaos um ihn und in ihm wird zum Pulverfass. Es geht ums Fressen und Gefressen werden – und der, der sich alle Nettigkeiten seiner Mitmenschen gefräßig einverleibt, wird gleichzeitig selbst aufgefressen – von einem Aussaug-System, das größer ist als er.