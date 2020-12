Der Lindaupark feiert die Advents- und Weihnachtszeit

Mit einer aufwendig gestalteten, weihnachtlichen Dekoration sowie einem imposanten und festlich geschmückten Weihnachtsbaum auf dem Vorplatz startet der Lindaupark in die Weihnachtszeit. „Leider ist in diesen besonderen Zeiten kein Weihnachtsprogramm möglich. Umso mehr liegt es dem Lindaupark am Herzen, seine Gäste mit dem Glanz unzähliger Lichter im geschmückten Haus auf den Advent einzustimmen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Alle Jahre wieder werde der Lindaupark von einem Mitarbeiter-Deko-Team rechtzeitig zum Beginn der Adventszeit weihnachtlich dekoriert, heißt es weiter. Pünktlich zum ersten Adventswochenende stellte die Feuerwehr Hergensweiler den Christbaum auf dem Vorplatz auf, bevor ihn ein Team von MB Lights, ebenfalls aus Hergensweiler, professionell festlich schmückte.

Dort gibt es in diesem herausfordernden Jahr wesentlich mehr Kugeln und Lichter zu bestaunen. Ab Freitag, 4. Dezember, findet auch der alljährliche Christbaumverkauf, durchgeführt vom Obsthof Strodel, auf dem Vorplatz statt.

Um das Warten auf das Weihnachtsfest zu versüßen, geht auf den Social-Media-Kanälen des Lindauparks jeden Tag ein Türchen auf, erklären die Organisatoren in der Mitteilung. Neben einem Hauptpreis, warten hinter jedem Türchen unter anderem Gewinnspiele, Outfit- und Styling-Tipps für die Weihnachtszeit und das Weihnachtsfest, Geschenkideen, weihnachtliche Rezept-Ideen, Bastelanleitungen.

Wer täglich ein Türchen beim ersten Lindaupark-Social-Media-Adventskalender aufmacht, darf sich jeden Tag ein bisschen freuen – bis endlich das Christkind vor der Tür steht, heißt es abschließend.