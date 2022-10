Der Lindauer Zeughausmarkt öffnet wieder seine Tore

Am ersten Adventswochenende laden gut zwanzig Handwerker und Künstler zum 13. Zeughausmarkt. Im geschmückten Zeughaus werden an drei Tagen allerhand Unikate und Kleinserien angeboten, die Kreativen sind alle selbst vor Ort.

Das Sortiment reicht von Papier und Keramik über Filz, Textil, Grafik und Holzarbeiten bis hin zu Handweberei, wie es in der Ankündigung heißt. Ergänzt wird die Ausstellerriege von Teilnehmerinnen und Teilnehmern des befreundeten Künstlerkollektivs „Fatto a Mano“ aus Finalborgo, Ligurien. Unter ihnen sind unter anderem eine Glasbläserin und eine Designerin von Regenmänteln.

Der Markt findet in diesem Jahr zum ersten Mal unter der Regie des Zeughausvereins statt. So sind Ehrenamtliche des Vereins und Mitglieder der ehemaligen Marktorganisation zusammen schon seit Monaten damit beschäftigt ein attraktives Wochenende für alle Sinne auf die Beine zu stellen.

Auch an das leibliche Wohl ist wieder gedacht worden: der vegane Catering Service DEYN und Hauptsache Kaffeechen werden für die kulinarischen Genüsse sorgen. Das Zeughaus befindet sich am Unteren Schrannenplatz auf der Lindauer Insel.

Die Öffnungszeiten sind am Freitag, 25. November, von 19 bis 22 Uhr, am Samstag, 26. November, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 11 bis 17 Uhr. Mehr Informationen gibt es unter www.zeughaus-lindau.de