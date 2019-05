Der Lindauer Wandertag ist reif für die Insel

Der 40. Lindauer Wandertag ist schon wieder Geschichte. Eine gute Geschichte, wie die Teilnehmer fanden. Rund 500 Wanderer haben sich die beliebte Wandernadel abgeholt, das entspricht dem Mittel der vergangenen Jahre, wie Arnold Weiner vom Lindauer Kulturamt sagt. Aus Erfahrung holt sich aber nicht einmal die Hälfte der Teilnehmer eine Wandernadel ab, und so ist von mindestens doppelt so vielen Wanderern auszugehen, die fröhlich am Ziel, dem Therese-von-Bayern-Platz bei der neuen Lindauer Inselhalle, angekommen sind.

Es war nicht das erste Mal, dass der Lindauer Wandertag ein anderes Ziel als den Sulzenberg hatte. 2008 beispielsweise endete er am Rathaus in Reutin. Aber es war sicher das erste Mal, dass wegen des Ziels ein kleiner Aufschrei durch Lindau ging. Völlig unbegründet. Die meisten Teilnehmer fanden ausschließlich Lob für die Veranstaltung, die übrigens überwiegend im Ehrenamt gestemmt wird: Über 300 Stunden Vorbereitungszeit hat allein das THW Lindau in den Lindauer Wandertag investiert. Von der Stadt Lindau und vom Kulturamt haben 16 Helfer ihren Feiertag zum Wohle der Lindauer Bürger gestiftet.

„Wir freuen uns sehr, dass das Ziel des Wandertages auf der Insel ist“, sagen Margret und Wolfgang Klauser. „Zum Sulzenberg hätten wir es heute aus gesundheitlichen Gründen leider nicht geschafft.“ Und das hätten sie sehr bedauert. Immer sind sie den Lindauer Wandertag mitgelaufen. „Wir waren immer gern am Sulzenberg. Aber wir sehen, dass es hier ebenso schön ist. Wir vergeben die Schulnote eins dafür.“ Roland und Edith Flax stimmen den beiden zu. „Die Infrastruktur hier ist doch ideal. Alles passt, alles funktioniert. Es gibt kaum Wartezeiten. Die Sitzplätze sind großzügig unter den Bäumen und unter Sonnenschirmen verteilt. Die Toiletten sind klasse. Alles ist bestens organisiert. Wir können nur Positives sagen.“ Der Sulzenberg sei toll gewesen, aber vielleicht habe einfach alles seine Zeit und der Lindauer Wandertag sei nun reif für die Insel.

Hier bleiben die Füße immer trocken

Hans Gerspacher ist den Lindauer Wandertag schon 38 Mal mitgelaufen – seine Tochter Sonja hatte er dabei, sobald sie laufen konnte. „Es gab Zeiten, da bin ich die Strecke zweimal am Tag gelaufen – morgens gejoggt und danach gemütlich mit der Familie.“ Den Zielfestplatz an der Inselhalle finden Vater und Tochter völlig in Ordnung. „Nach dem vielen Regen wäre die Wiese am Sulzenberg totaler Matsch. Da ist es hier komfortabler. Und für die Veranstalter wahrscheinlich auch leichter.“ Den Protest, der wegen des neuen Wandertagzieles durch eine kleine Gruppe Lindauer ging, versteht er ansatzweise. „Die Leute mögen Änderungen nicht so gern“, sagt Gerspacher.

„Die Martinsmühle gleich zu Beginn war ein nettes Erlebnis. Mit Kühen und Ziegen und Katzenbabys“, schwärmt Anja Schmidt aus Oberreitnau. Sie und ihre Freundinnen Marina, Marion und Annette fanden die Strecke bis zum Hoyerberg „richtig gut“. Mit vielen Aussichten, und schön durch Wald und Feld. „Durch die Wohngebiete danach war nicht so attraktiv für uns. Wir sind richtige Wanderer und wünschen uns so viel Natur wie möglich“, erklärt sie. Aber zwangsläufig musste der Weg zum neuen Ziel ja so verlaufen. Sie empfinden die Organisation am Therese-von-Bayern-Platz sehr gut und strukturiert. „Musik, Bäume, der Kleine See, das Wetter – das alles macht auch aus dem neuen Ziel ein schönes Ziel. Uns ist es wichtig Spaß zu haben und Natur zu erleben. Kritik wird immer schnell geübt, aber wer die Hintergründe kennt versteht das alles. Und man darf nicht vergessen wie viele ehrenamtliche Helfer uns Lindauern einen schönen Tag bereiten wollen. Und es auch tun.“

Anneliese und Horst Rauch aus Reutin sind heuer das allererste Mal nicht mitgewandert – aus gesundheitlichen Gründen. „Aber wir haben es uns nicht nehmen lassen, mit dem Bus zum Festplatz zu kommen und den Eintopf und die Atmosphäre zu genießen. Der Platz ist super. Er liegt zentral, alles ist toll organisiert. Und ich würde allein wegen des Eintopfes des THW sowieso überall hinkommen“, sagt Rauch. „Wir verstehen die Nörgler überhaupt nicht. Sollen sie es doch selber besser machen. Der Platz an der Inselhalle ist ein Gewinn – nicht nur für den Wandertag“, bekräftigt seine Frau Anneliese.

„Für uns ist es eine Ehrensache, beim Lindauer Wandertag dabei zu sein“, sagt Wolfgang Rehm von der Reservistenkameradschaft Lindau. Das Ziel finden sie schön, obwohl, wie sie scherzhaft bemerken, der Weg vom Trinken- und Essenfassen bis zum Sitzplatz nochmal eine Wanderung sei. „Dafür ist viel mehr Raum und wir mussten überhaupt nicht warten. Die Verpflegung ist hervorragend und die Organisation ist so gut aufgestellt, wie wir das selten irgendwo erlebt haben“, sagt Herbert Krauß, der Schriftführer. Der Sulzenberg sei familiärer gewesen, aber die Atmosphäre am See finden sie urlaubsverdächtig. „Die Leute schimpfen immer erstmal. Wir sagen, wir schauen erstmal. Und wir finden es toll hier“, erklären sie unisono. Die beiden Wahllindauer André Ducho und René Sperling sind den Lindauer Wandertag zum ersten Mal mitgelaufen, weil sie erst seit zwei Jahren Väter seien. „Wir haben in der Zeitung vom Wandertag am Vatertag gelesen. Das alte Ziel kennen wir nicht, es ist uns also egal. Hier finden wir es sehr schön und sowieso sollte für einen Wanderer doch der Weg das Ziel sein“, sagen die beiden jungen Männer.